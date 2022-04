Sedecti divulga Anais do Webinário Práticas Sustentáveis na Pecuária e o Desenvolvimento do Amazonas

Documento traz boas práticas no setor, com transformações que atendem aos princípios da sustentabilidade assumidos pelo Governo do Amazonas

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) divulga os Anais do Webinário Práticas Sustentáveis na Pecuária e o Desenvolvimento do Amazonas, evento realizado em novembro do ano passado que teve como objetivo aprofundar as questões sobre as práticas pecuaristas e as transformações necessárias diante do princípio de sustentabilidade assumido pelo Governo do Amazonas.

O documento está disponível no site da Sedecti, na aba “Desenvolvimento Sustentável”.

O secretário executivo de Desenvolvimento Econômico da Sedecti, Renato Freitas, destaca que o documento construído pela Sedecti tem grande relevância para o setor da agricultura no estado do Amazonas.

“Estamos lançando esse produto como resultado do Webinário Práticas Sustentáveis na Pecuária e o Desenvolvimento do Amazonas, com intuito de não apenas registrar o rico debate que aconteceu por ocasião do evento, mas também demonstrar para a sociedade que existe sim um caminho da atividade pecuária para o desenvolvimento sustentável dentro do Amazonas”, sinaliza o secretário.

Renato Freitas acrescenta que, “dos biomas que existem no estado do Amazonas, sejam campos naturais, pastos reflorestados ou áreas degradadas que podem ser reflorestadas, são diversas dimensões que podem ajudar a fazer o desenvolvimento da pecuária considerando os aspectos de sustentabilidade”.

“Além disso, o webinário trouxe uma pesquisa muito importante do SWOT (técnica de planejamento estratégico) identificando forças e fraquezas, ameaças e oportunidades para o futuro plano do desenvolvimento dessa atividade com base sustentáveis”, disse ele.

Fomento e sustentabilidade

O evento aconteceu no ano passado em modo híbrido (presencial e on-line), na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), e atendeu à Recomendação nº 61 /2021 do Ministério Público de Contas (MPC) do Amazonas “no sentido de adequar e submeter a política de fomento a frigoríficos e outros projetos agroindústrias análogos a protocolos e parâmetros de sustentabilidade”.

O webinário também teve como proposta reforçar o compromisso do governo com o bioma Amazônia e com a implementação de medidas para evitar o comércio de carne ilegal, desmatamento, poluição das águas, emissão de mais gases no planeta, entre outros impactos que a pecuária pode provocar ao ambiente.