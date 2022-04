Safra do pinhão deve aumentar 25% em SC e oferecer frutos de maior qualidade em 2022

Sementes graúdas e mais saborosas, colhidas no ponto correto de maturação. Esse é o pinhão catarinense que está chegando às gôndolas dos supermercados a partir deste mês, quando inicia a colheita da semente no Estado. A partir de levantamentos que os extensionistas da Epagri fazem com os agricultores locais, estima-se um aumento de 25% na produção estadual em relação a 2021. A expectativa é colher mais de 6 mil toneladas na safra deste ano.

Neste começo de safra, o preço pago ao produtor está por volta de R$ 4,50 o quilo. Segundo César Oliveira de Arruda, extensionista rural da Epagri em Painel, a demanda está maior do que a capacidade colheita, fator que pode elevar o preço nas próximas semanas, mas que tende a se estabilizar entre final de abril e a primeira quinzena de maio, quando a oferta será maior.

Painel, que é o maior produtor do Estado, estima colher entre mil a 1,5 mil toneladas, bem mais que as 800 toneladas colhidas em 2021. “O município produz mais que isso, mas não consegue colher tudo porque falta mão de obra. A atividade é familiar e a coleta fica a cargo dos jovens, pois é necessário para subir nas árvores para retirar a pinha”, afirma o César.

Ao mesmo tempo, ele explica que o fato de os produtores de pinhão serem os proprietários das terras tem um lado positivo: eles conhecem as araucárias e portanto sabem identificar o ponto de maturação das pinhas, permitindo que a colheita ocorra na data certa e garantindo um pinhão maduro, com sabor diferenciado, e consequentemente, mais valorizado.

O extensionista relata que a colheita deve durar cerca de três meses e meio, garantindo um bom volume. “Nossos produtores vão trabalhar de forma intensiva para colher o máximo que podem”, diz. O extrativismo do pinhão representa importante fonte de renda para muitas famílias do Planalto Serrano.

Os municípios maiores produtores de pinhão do Estado são municípios do Planalto Sul Catarinense. A colheita em Santa Catarina iniciou no dia 1° de abril atendendo uma lei criada em 2011 com o intuito de preservar a espécie.