Fica abre inscrições para filmes de temática ambiental

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), abre, a partir desta quinta-feira (7), as inscrições para filmes de temática ambiental produzidos em todo o mundo, que poderão concorrer a 23ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2022). Também estão disponíveis os editais de seleção de jurados que formarão as comissões de seleção e de premiação das mostras competitivas do festival.

As inscrições de filmes de temática ambiental para a mostra competitiva oficial, mostra goiana, videoclipes e Becos da Minha Terra (para realizadores vilaboenses), assim como a dos júris poderão ser feitas até o dia 25 de abril, pelo site do festival, no endereçowww.fica.go.gov.br, portal onde estão disponíveis os regulamentos.

Neste ano, o Fica traz o tema “Meio Ambiente e Saúde: Onde estamos e para onde vamos”, e será realizado de 24 maio a 5 de junho, em uma ação do Governo de Goiás, via Secult, em coparceria com o Sesc Goiás e apoio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e da Universidade Estadual de Goiás (UEG), por meio das unidades Goiânia e Cora Coralina.

Um dos principais e mais importantes projetos do calendário cultural do Estado, o Fica 2022 chega com novidades e programação ampliada e presencial, com 13 dias de atrações. No roteiro estão mostras de filmes internacionais, nacionais, regionais e locais, mostra de videoclipes, feiras de artesanato, gastronomia e artes visuais, palestras, além de shows e apresentações com artistas regionais e nacionais.

Secretaria de Estado de Cultura (Secult)