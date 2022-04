Laboratório de Biomecânica da UEA promove 3º Congresso Internacional de Biomecânica e Ergonomia

Programação terá cursos, palestras e apresentações científicas, com a participação de três palestrantes internacionais, dez nacionais e sete locais

O Laboratório de Biomecânica da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), irá realizar, entre os dias 16 e 19 de junho, o 3° Congresso Internacional de Biomecânica e Ergonomia. O evento acontecerá de forma presencial no auditório da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA/UEA).

A programação contará com a realização de cursos, palestras e apresentações científicas, com a participação de três palestrantes internacionais, dez nacionais e sete locais.

Segundo o coordenador do evento, professor doutor Jansen Estrázulas, “o objetivo principal do Congresso é o desenvolvimento da pesquisa na região Norte assim como possibilitar a qualificação dos profissionais do Amazonas e de todo o Brasil na área da Ergonomia e Biomecânica, por meio do contato com pesquisadores internacionais reconhecidos no mundo todo”.

As submissões dos trabalhos para participar do evento vão até o dia 10 de abril, sendo disponibilizadas 150 vagas, com prioridade para trabalhos que terão publicação internacional em anais de congresso. Os participantes podem submeter trabalhos nas áreas de Biomecânica e Ergonomia, assim como áreas relacionadas: Fisioterapia, Educação Física e Dança.

As inscrições para o público geral do evento terão início após a data final de envio dos trabalhos científicos, e poderão ser feitas por meio do link https://estudiomorph.com/bioergonomics/.