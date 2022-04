SP tem a menor média móvel de óbitos por Covid-19 desde pico da Ômicron

Pesquisadoras do Amazonas podem se inscrever até amanhã no Programa Mulheres das Águas

Projeto do PCE, apoiado pelo Governo do Amazonas, identifica quais são os gêneros de formigas mais comuns nas casas de Manaus

Amazonas

Revitalização e digitação do acervo do Herbário da Ufam recebe apoio do Governo do Estado