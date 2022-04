SP libera construção de 340 moradias e entrega 219 títulos de propriedade em Igarapava

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O Governador Rodrigo Garcia liberou nesta terça-feira (5) a construção de 340 unidades habitacionais e entregou 219 títulos de propriedade para famílias da cidade de Igarapava. Foram entregues ainda duas viaturas do programa Segurança no Campo para cidade, além de autorizada a implantação de três novas unidades do Poupatempo e dois escritórios da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo) para a região de Franca.

“Nós fomos muito duros no começo do Governo, fazendo as escolhas corretas para que chegasse nesses últimos dois anos com o maior volume de investimento da história. Só com muito trabalho e dedicação que nós vamos avançar”, disse Rodrigo.

Pelo Programa Nossa Casa-CDHU, serão construídas 130 casas em Igarapava, em duas fases. Na primeira etapa, será feita a urbanização do loteamento, com implantação da infraestrutura, como iluminação, calçamento, rede de água e esgoto. Na segunda fase, as casas começam a ser construídas.

Em outra frente, o Estado vai construir 210 apartamentos pelo programa Nossa Casa-Preço Social, em parceria com a prefeitura de Igarapava e a iniciativa privada. Uma parte das moradias será destinada a preço social abaixo do valor de mercado exclusivamente a famílias com renda de até três salários mínimos. A Secretaria de Estado da Habitação fará um aporte de aproximadamente R$ 5,2 milhões nesse projeto.

Rodrigo também participou da entrega de 219 títulos de propriedade para famílias dos núcleos habitacionais Campo de Aviação e Mato do Luizinho. Os imóveis foram regularizados pelo programa Cidade Legal, em parceria entre Estado e prefeitura. O Governador também assinou ordens de serviço para regularização fundiária de outros 71 lotes em Igarapava e mais 717 lotes na cidade de Jeriquara.

Garcia anunciou ainda a implantação de dois escritórios regionais da Jucesp nas cidades de Guará e Ituverava, que vão permitir redução no prazo de abertura e legalização de empresas e diminuição de custos a empreendedores com deslocamentos para cidades que já contam com o serviço. Também foram entregues para cidade de Igarapava dois veículos que serão destinados para rondas nas áreas rurais. O programa Segurança no Campo entregou 350 viaturas às guardas municipais de municípios de todo o estado.

Poupatempo

Rodrigo Garcia também anunciou mais três unidades do Poupatempo para a região de Franca. Os novos postos serão instalados nos municípios de Igarapava, Miguelópolis e Morro Agudo. Cada unidade terá capacidade para até 130 atendimentos ao dia, com investimento de R$ 130 mil do Estado para instalação.

Com os novos anúncios, o plano de expansão já autorizou 179 novas unidades do Poupatempo. Atualmente há 126 postos em funcionamento e outros 135 em fase de implementação em todas as regiões do estado. Na região de Franca, o Estado também autorizou unidades nas cidades de Batatais, Guará, Ituverava, Orlândia e São Joaquim da Barra.