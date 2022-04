Governo vai leiloar 20 imóveis em 9 estados e no Distrito Federal

O Ministério da Economia colocou à venda 20 imóveis pertencentes à União, que poderão ser comprados em leilões que serão realizados este mês. Localizados em nove estados e no Distrito Federal, os imóveis têm valores que oscilam entre R$ 38,5 mil e R$ 17,25 milhões. No total, os bens estão avaliados em R$ 67,5 milhões. Os interessados devem enviar as ofertas eletronicamente, por meio do portal VendasGov .

As ofertas são para terrenos, fazendas, casas e apartamentos situados em São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Santa Catarina, Roraima, Rio Grande do Sul, Goiás, Ceará, Bahia e Mato Grosso.

Os editais, as fotos dos imóveis e outros detalhes estão disponíveis no portal VendasGov. Como o processo é virtual, as ofertas podem ser apresentadas até as 14h59 do dia da sessão pública. As sessões públicas são realizadas sempre às 15 horas e a oferta de maior valor vence a concorrência.

“Entretanto, para ocorrer a validação, é necessário anexar o comprovante de pagamento da caução, equivalente a 5% do valor do imóvel, que deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, conforme edital. Caso a proposta apresentada não seja a vencedora, a caução é integralmente devolvida. Para registrar as ofertas é necessário possuir o cadastro único no portal GOV.BR, que possibilita acesso às páginas do governo federal”, informou o Ministério da Economia.

Acrescentou que sete imóveis estão à venda por terem recebido Proposta de Aquisição de Imóveis (PAI), mecanismo que permite que pessoas físicas ou jurídicas apresentem ofertas de compra para adquirir qualquer imóvel da União. Outros 13 ativos, que não receberam proposta de aquisição, também podem ser arrematados.

Imóveis a serem leiloados

Um terreno de 2,5 mil m² em Santos (SP), avaliado em R$ 1,7 milhão. A concorrência pública será realizada em8 de abril.

Uma fazenda de 287 mil m² em Aracruz (ES), avaliada em R$ 2,4 milhões, cuja concorrência pública será promovida em11 de abril.

Um galpão de 6,5 mil m² em Vitória (ES), avaliado em R$ 10,7 milhões. A concorrência pública será no dia em12 de abril.

Um terreno de 19,16 mil m² em Maringá (PR), avaliado em R$ 6,45 milhões. A licitação havia sido suspensa e será efetivada em12 de abril.

Um terreno de 1,39 mil m² em Salvador (BA), com benfeitoria/casarão, avaliado em R$ 7,20 milhões. A concorrência havia sido suspensa e será no dia13 de abril.

Um apartamento de 112 m² em Brasília (DF), localizado na SQS 102, avaliado em R$ 877,5 mil. A concorrência pública será realizada em14 de abril.

Um terreno de 2,4 mil m² em Palhoça (SC), que pode ser arrematado por R$ 38,5 mil no dia22 de abril.

Uma casa de 436 m² em Curitiba (PR), que pode ser arrematada por R$ 296,2 mil no dia5 de abril.

Um terreno de 749 m² em Alecrim (RS), que pode ser adquirida por R$ 106,5 mil no dia13 de abril.

Um terreno de 5 mil m² em Goiânia (GO), que pode ser arrematado por R$ 15,75 milhões no dia14 de abril.

Um terreno de 3 mil m² em Paracuru (CE), que pode ser vendido por R$ 146 mil no dia18 de abril.

Um terreno de 346 m² em Caxias do Sul (RS), que pode ser comprado por R$ 502,5 mil no dia19 de abril.

Duas salas em Salvador (BA), localizadas no Ed. Centro Empresarial Iguatemi, que podem ser adquiridas por R$ 101,6 mil e R$ 105 mil no dia20 de abril.

Um terreno de 5,3 mil m² em Alto Garças (MT), que pode ser arrematado por R$ 1,32 milhão no dia25 de abril.

Um terreno de 173 m², com benfeitoria/loja, em Porto Alegre (RS), que pode ser comprado por R$ 270 mil no dia26 de abril.

Um terreno de 9.616 m² em Porto Alegre (RS), com benfeitoria/hospital, que retorna ao certame no dia27 de abril, podendo ser arrematado por R$ 17,25 milhões.

Duas lojas em Fortaleza (CE), que podem ser compradas por R$ 81,24 mil e 107,4 mil, ambas no dia28 de abril.

Um edifício em Salvador (BA), com 9,6 mil m² de área construída, podendo ser comprado por R$ 2,12 milhões no dia29 de abril.