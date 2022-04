Fase 1 do Programa Centelha seleciona 200 ideias inovadoras

A fase 1 do Programa Centelha no Estado de São Paulo selecionou 200 ideias inovadoras entre as mais de 570 submetidas por jovens empreendedores. Na Fase 2, cujo prazo de submissão vai até 11 de abril, os proponentes selecionados deverão apresentar seus projetos de empreendimento, detalhando o plano de negócio e o potencial de conversão da ideia em produto.

A iniciativa, que está sendo implementada em 26 Estados, foi criada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e a Fundação Certi. Em São Paulo, o programa é executado pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo).

Entre as ideias selecionadas, 21,5% propõem soluções em tecnologia social; 14% envolvem o uso de inteligência artificial e machine learning; 10,5% estão relacionadas à internet das coisas (IoT) e 9,5% envolvem biotecnologia e genética. Há ainda propostas nas áreas de big data, automação e design, entre outras.

As propostas apresentadas – em sua maioria (68,5%) submetida por proponentes com pós-graduação e idade entre 31 e 40 anos – têm aplicações em áreas diversas, como saúde e bem-estar, segurança e defesa social, educação, agronegócio, meio ambiente e bioeconomia, entre outras.

Na terceira fase, com cem proponentes selecionados, deverá ser desenvolvido o projeto de fomento, com apresentação detalhada do orçamento e do planejamento de execução. Durante todas as etapas, o Programa Centelha oferece capacitações para auxiliar o empreendedor a aprimorar sua ideia e desenvolver seu negócio.

Ao final, serão selecionados até 50 projetos submetidos por proponentes do Estado de São Paulo, cada um com R$ 80 mil em subvenção econômica, além de outros benefícios oferecidos pelos parceiros do programa. Ao longo do primeiro ano, os projetos selecionados passarão por uma etapa de acompanhamento com suporte e capacitação para transformar suas ideias em negócios de sucesso.