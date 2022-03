PRF e Ceagesp fazem acordo para aumentar segurança no entreposto

A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) assinaram um acordo técnico hoje (31) para aumentar a segurança no Entreposto Terminal São Paulo, na Vila Leopoldina, zona oeste da capital paulista, a maior central de abastecimento da América do Sul.

Com o acordo, serão instaladas câmeras inteligentes nas portarias de acesso do entreposto, com reconhecimento óptico de caracteres e reconhecimento automático de placas de veículos.

“Caso um caminhão, carro ou moto roubados adentrem na Ceagesp, imediatamente será identificado pelas câmeras instaladas nas portarias e que estão conectadas ao sistema da Polícia Rodoviária Federal”, disse o diretor-presidente da Ceagesp, Mello Araujo.

De acordo com Araujo, com os equipamentos haverá um controle melhor sobre o tempo de permanência dos caminhões dentro do entreposto. “Atrasos e demoras na carga e na descarga de caminhões, que são queixas comuns de quem trabalha com frete, poderão ser evitadas através do controle do tempo de permanência”.

A previsão é que as câmeras sejam instaladas em até 60 dias.

O entreposto da Ceagesp em São Paulo é frequentado por cerca de 50 mil pessoas e 12 mil veículos por dia.