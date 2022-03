Fapeam prorroga inscrições para a chamada internacional Confap & Wallonie Bruxelles

Pesquisadores do Amazonas têm até o dia 11 de maio para submeter propostas

Com novo prazo de inscrições, a Chamada Confap & Wallonie Bruxelles – Bélgica 2022 recebe propostas on-line de pesquisadores do Amazonas até o dia 11 de maio. A iniciativa de nível internacional é realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em parceria com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) em conjunto com a Wallonie-Bruxelles International (WBI).

A chamada tem o intuito de incentivar projetos conjuntos de Pesquisa & Inovação, missões, mobilidade de pesquisadores, seminários e publicações em diferentes áreas do conhecimento.

Fruto de um acordo de cooperação acadêmica e científica entre a região da Valônia-Bruxelas (Belgica) e o Brasil, a chamada contemplará até dois projetos nos campos de Materiais Circulares; Inovação em Saúde; Inovações para Produção e Projetos ágeis e seguros; Sistemas de Energia e Ambientes Sustentáveis; Gestão ambiental inovadora e Cadeias Agroalimentares; Transporte e logística, Aeronáutica e Espaço; e Tecnologias Digitais.

O investimento total da Fapeam é de até R$ 348 mil para o custeio de bolsas e despesas. O prazo de execução dos trabalhos é de 24 meses. Para submeter projeto, é necessário que o proponente seja brasileiro ou estrangeiro com visto compatível, resida no Amazonas e possua a titulação de doutor. A proposta deve ser enviada, de maneira eletrônica, primeiramente para a plataforma Confap, até 11 de maio, e em seguida para o SigFapeam, até às 17h, do dia 13 de maio.

Confira as Diretrizes da Fapeam:

http://www.fapeam.am.gov.br/editais/chamada-confap-wallonie-bruxelles-belgica-2022-confap-wbi-2022/