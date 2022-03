Britney Spears divulga ovo de Páscoa feito em Rondônia, e confeitaria "bomba"

Não é só os Ovos de Páscoa que fazem sucesso nas redes sociais da confeitaria. Com mais de 615 mil seguidores em apenas uma rede social, a loja aposta em vídeos curtos que mostram parte da produção de bolos, tortas e doces que são comercializados.

Leonardo, que muitas vezes aparece nas produções ensinando parte do processo de confeitaria, aproveitou o sucesso nas redes sociais e agora, promove cursos de confecção de doces.

The Spoon Easter Egg, filled with lots of chocolate and studded with colorful polka dots, became the object of desire of the little princess of pop, Britney Spears. The video, published on the singer's personal account on Tuesday (29) and which already exceeds 5 million views, was made by a bakery in Porto Velho.