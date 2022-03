Saiba quais são as probabilidades de ganhar na Mega-Sena

Os valores da Mega-Sena na casa dos milhões não estão restritos ao prêmio. Estendem-se também para o campo das probabilidades. Quem fizer a aposta mínima – de seis números, no valor de R$ 4.50 –, por exemplo, terá uma chance em 50.063.860, para se tornar milionário. Esse número cai para 7.151.980, no caso de uma aposta de sete números (R$ 31,50).



Quem fizer a aposta máxima, de 15 números – que custa R$ 22.522,50 – terá uma possibilidade em 10.003 de acertar os seis números sorteados.



Segundo estatísticas apresentadas pela Caixa, as apostas de oito números (R$ 126,00) representam uma chance em 1.787.995. Apostas com nove números saem a R$ 378,00 e representam uma probabilidade em 595.998.



Quem apostar dez números pagará pela aposta R$ 945,00 e terá uma chance em 238.399 de ganhar o prêmio. Já a aposta de 11 números, que custa R$ 2.079,00, amplia as chances de sucesso para uma em 108.363.



A um custo de R$ 4.158,00, as apostas de 12 números representam uma chance em 54.182. Apostar 13 números (R$ 7.722,00) aumentam as chances para uma em 29.175; e apostar 14 números (R$ 13.513,50) representa uma possibilidade em 16.671.

Últimos sorteios

Os últimos concursos da Mega-Sena têm chamado a atenção pelos prêmios acumulados. Neste mês, um dos prêmios chegou a R$ 190 milhões, após acumular por vários concursos. A premiação seguinte já chegou com um valor alto, R$ 80 milhões , sorteados no dia 23. Voltou a acumular até chegar a R$ 110 milhões , com sorteio marcado para hoje (30), às 20h.

A última Mega da Virada, que costuma ter prêmios expressivos, ficou em R$ 378 milhões, em 2021. Com 333 milhões de apostas , a arrecadação alcançou mais de R$ 1,5 bilhão.