Carlos Moisés entrega máquinas agrícolas a 75 municípios de Santa Catarina

Com investimentos de R$ 6,3 milhões em recursos próprios do Estado, o governador Carlos Moisés concretizou, nesta segunda-feira, 28, mais uma entrega de máquinas agrícolas para modernizar e fomentar a produção da agricultura catarinense em 75 municípios. O investimento total na aquisição dos equipamentos é de R$ 17,4 milhões por meio de emendas parlamentares federais.

"A união de esforços é o ponto mais alto da entrega de hoje. Esse era o desejo da nossa bancada federal e o Governo do Estado não mediu esforços para garantir a contrapartida necessária para a compra do maquinário que será destinado aos municípios em mais esta etapa. Estamos honrando o homem e a mulher do campo, o trabalho e os resultados da nossa força rural”, enaltece o governador Carlos Moisés.

Para Santa Catarina está prevista a entrega de 1,1 mil máquinas agrícolas adquiridas com recursos do Governo do Estado em parceria com as bancadas estadual e federal. Serão R$ 122,2 milhões em investimentos. Em 2022 foram iniciados os processos de licitações para a aquisição de 694 equipamentos no valor estimado de R$ 77,1 milhões.

“Cada nova entrega representa a força dessa parceria. Por determinação do governador Carlos Moisés, vamos atender 100% das emendas fazendo com que os investimentos cheguem aos municípios e isso se transforme em ganho de produção e mais qualidade para o trabalho do homem do campo”, aponta o secretário de Estado de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Altair Silva.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Benefício para os municípios

O prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, discursou em nome dos prefeitos contemplados com os equipamentos e agradeceu ao Governo do Estado e aos parlamentares. “Primeiro destacar que o governador tem olhado para todos os municípios, o que proporciona investimentos como estes. São equipamentos fundamentais para o desenvolvimento das cidades. No caso de São Joaquim, são 2,4 mil quilômetros de estradas de onde a gente retira a produção agrícola. Com as máquinas será possível fazer tudo isso com mais qualidade e ainda garantir a manutenção da malha viária rural”, frisa.

No ato desta segunda-feira, foram entregues 149 equipamentos agrícolas, entre eles, balanças bovinas, grades aradoras, rolos compactadores, carretas basculantes, distribuidores de adubo seco, ensiladeiras, kit fenação (prensas, segadeiras, ancinhos), lâmina dianteira, pá carregadora, perfurador de solo, pulverizador de fertilizantes, roçadeiras hidráulicas e tratores agrícolas.

Os equipamentos serão destinados a 75 municípios. São eles: Adbon Batista, Anchieta, Arabutã, Arroio Trinta, Atalanta, Bela Vista do Toldo, Benedito Novo, Braço do Norte, Brusque, Blumenau, Bom Retiro, Camboriú, Campo Erê, Caçador, Celso Ramos, Cerro Negro, Coronel Martins, Descanso, Doutor Pedrinho, Entre Rios, Forquilhinha, Garuva, Gaspar, Grão Pará, Gravatal, Guabiruba, Guatambu, Ibicaré, Ipumirim, Irani, Itajaí, Itaiópolis, Itapiranga, Iomerê, Jaborá, Jaguaruna, Joinville, Jupiá, Lebon Régis, Leoberto Leal, Luiz Alves, Maracajá, Modelo, Morro Grande, Nova Itaberaba, Novo Horizonte, Orleans, Paial, Paraíso, Pedras Grandes, Planalto Alegre, Presidente Castelo Branco, Presidente Getúlio, Pomerode, Riqueza, Rio Fortuna, Rio do Oeste, Sangão, Santa Terezinha do Progresso, São Miguel da Boa vista, São Bonifácio, São Joaquim, São João do Sul, São Bernardino, São João do Oeste, Serra Alta, Treze de Maio Tigrinhos, Tijucas, Trombudo Central, Turvo, União do Oeste, Urupema, Xaxim e Xanxerê.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Presenças no ato

Acompanharam o ato na Secretaria de Estado de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural em Florianópolis, o presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelsa; os deputados federais, ngela Amin, Carlos Chiodini, Celso Maldaner, Hélio Costa, Ricardo Guidi; os deputados estaduais, Dirce Heiderscheidt, Volnei Weber, Sílvio Dreveck; demais autoridades, prefeitos, vereadores e secretários municipais de agricultura.