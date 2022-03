Polícia Federal passa a ocupar nova sede em Brasília 

Após ocupar por mais de 40 anos o edifício que se tornou conhecido como Máscara Negra, em Brasília, a Polícia Federal (PF) está se mudando para um novo endereço. A instituição vai ocupar três das quatro torres de um conjunto empresarial inaugurado há pouco tempo a cerca de 4 quilômetros de distância da antiga sede, cujos problemas estruturais haviam se tornando fonte de problemas e de reclamações de servidores e visitantes.

Embora alguns servidores já estejam trabalhando há alguns dias no Edifício Multibrasil Corporate, no Setor Comercial Norte, na região central da capital federal, a cerimônia de inauguração das novas instalações ocorreu hoje. E contou com a presença de dois ministros de Estado (Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública, e Joaquim Leite, do Meio Ambiente), várias autoridades e muitos agentes federais. A previsão é que a mudança seja concluída até o começo do próximo mês.

Com o auditório de 240 lugares lotado, o diretor-geral da PF, Márcio Nunes de Oliveira, classificou a mudança de endereço como “um dia que entrará para a história” da instituição. “Esta nova sede representa um enorme avanço na qualidade e no conforto das instalações oferecidas aos servidores e usuários dos nossos serviços”, afirmou Oliveira, antes de enumerar as vantagens do conjunto de prédios.

“São mais de 15 mil metros quadrados de área privativa a nossa disposição, distribuídos por 31 andares. Servidores e visitantes terão mais 500 vagas exclusivas de garagem, além de bicicletários, vestiários, academia de ginástica e este auditório”, acrescentou o diretor-geral, destacando que a opção por transferir a sede para um novo local, mais moderno, buscou conciliar as atuais necessidades da instituição à viabilidade financeira do negócio.

De acordo com a PF, o aluguel do imóvel custará, inicialmente, cerca de R$ 1,7 milhão ao ano, e o contrato tem validade de, pelo menos, cinco anos.

“Além de todos os avanços tecnológicos e vantagens estruturais das novas instalações em relação à antiga sede e aos prédios tradicionais [disponíveis em Brasília], concluiu-se que a mudança de endereço traria alguns benefícios econômicos significativos. A administração predial, por exemplo, oferece serviços adicionais já contidos na contratação [do aluguel] e que deixarão de onerar a PF”, assegurou Oliveira, garantindo que a mudança de endereço está associada a outras iniciativas de modernização estrutural implementadas pela PF ao longo dos últimos anos, como a compra de novas viaturas, lanchas e armamentos e o aperfeiçoamento de processos operacionais e de treinamento.

“Uma nova sede, moderna, com equipamentos e sistemas de última geração, de pouco nos serviria se não tivéssemos um corpo funcional extremamente qualificado e comprometido”, destacou Oliveira.