Governador se reúne com representantes da agricultura familiar de Divinópolis

O governador Romeu Zema e a secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento , Ana Valentini, se reuniram, nesta quinta-feira (24/3), com agricultores familiares da região Centro-Oeste, na sede da Emater-MG em Divinópolis. Também participaram do encontro deputados, o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, e representantes da Emater.



Os produtores puderam apresentar os principais desafios para o desenvolvimento de seus negócios. Depois de ouvi-los, o governador destacou alguns projetos que estão em andamento que beneficiam quem trabalha com o agronegócio.



“A Cemig tem direcionado todo esforço para atender os setores produtivos, incluindo o campo. O objetivo é levar para todos os produtores rurais a energia trifásica para que tenham condições melhores para trabalhar. Com relação a infraestrutura, estamos correndo atrás para recuperar as estradas, com mais de 70 pontos de pavimentação. É um trabalho que pelo tamanho vai levar alguns anos, mas o importante é que começou a acontecer”, pontuou Zema.

Dirceu Aurélio / Imprensa MG (mais fotos:clique aqui)



O governador também ressaltou a participação do agronegócio para Minas Gerais e a necessidade de valorizar os produtores mineiros.



“Os números demonstram que no nosso governo o agro avançou, com o aumento da produção e exportação. Eu tenho consciência da importância do setor para o estado. Queremos mostrar que temos produtos diferenciados, como o café e o queijo que são reconhecidos internacionalmente. Estamos procurando junto com a Emater agregar valor no que é produzido em Minas”, disse.



A secretária Ana Valentini falou sobre a importância do encontro com os agricultores. “Esse é um momento de conversa e escuta com os produtores para termos retornos das nossas políticas públicas para apoiar a agricultura familiar no estado. É também uma oportunidade para que novas demandas sejam trazidas para nortear o planejamento de novas políticas”, destacou.



Agricultura familiar



De acordo com os dados do último Censo Agropecuário, Minas Gerais possui 441,8 mil estabelecimentos da agricultura familiar, que representam 72,7% do total dos estabelecimentos rurais mineiros. Minas é o estado da região Sudeste com o maior número de estabelecimentos da agricultura familiar e o segundo do país.



O segmento é o responsável por parcela expressiva da oferta de alimentos básicos que vão para as mesas dos brasileiros no dia a dia. Os principais produtos agropecuários produzidos no estado são: café, frutas, leite, carnes (bovina, suína e de frango), milho e feijão, além da presença significativa no segmento das agroindústrias.



Dentre as ações do Governo de Minas voltadas para a agricultura familiar, destacam-se as ações no Programa Alimenta Brasil. Por meio desse projeto, realizado em parceria com a União e municípios, os agricultores vendem sua produção para as prefeituras, que repassam para instituições socioassistenciais locais. São beneficiados tanto o agricultor, com a garantia de mercado para sua produção, quanto as famílias que recebem esses produtos, com a melhoria da qualidade da alimentação.