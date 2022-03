CMABio/UEA promoverá simpósio para debater infraestrutura científica no Amazonas

O evento será realizado nos dias 28 e 29 de março, a partir das 9h, no auditório da Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA).

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio do Centro Multiusuário para Análise de Fenômenos Biomédicos (CMABio/UEA), promoverá, nos dias 28 e 29 de março, o II Simpósio de Integração e Pesquisa que abordará os seguintes temas: Infraestrutura científica no estado do Amazonas para apoio em estudos sobre a biodiversidade amazônica e sua utilização na obtenção de novos biofármacos; e Avanços em conhecimentos básicos e clínicos sobre Trypanosoma cruzi, Leishmania, Plasmodium e as doenças por eles causadas.

O evento, totalmente presencial e gratuito, será realizado das 9h às 17h, no auditório da Escola Superior de Tecnologia (EST/UEA), localizado na Avenida Darcy Vargas, 1200, Parque 10 de novembro, zona centro-sul. Na oportunidade, será feita a assinatura do Memorando de Entendimento entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

De acordo com a organização do evento, alguns dos pontos escolhidos para os debates são: Trypanosoma cruzi e doença de Chagas; a organização celular; a interação do Trypanosoma cruzi com a célula hospedeira; Leishmania e Leishmanioses; Plasmodium e Malária; e Ultraestrutura de Plasmodium.

Inscrição

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 25 de março pelo seguinte link:https://forms.gle/NbkMQwKyaaHVkTJr7. (Caso haja necessidade, é possível editar a inscrição ou reenviá-la). A limitação de público será de 100 pessoas.

Os selecionados receberão a confirmação da inscrição por e-mail através do Google Agenda, sendo necessária a confirmação de presença ou ausência até dia 25 de março.

Palestrantes

Entre os palestrantes confirmados para o primeiro dia do evento estão: o reitor da UEA, professor Dr. Cleinaldo de Almeida Costa; professor Dr. Wanderley de Souza (coordenador do evento); a infectologista e pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UEA, professora Dra. Maria Paula Mourão; o diretor da ESA, professor Dr. Diego Regalado; o secretário de pesquisa e formação científica do MCTI, professor Marcelo Morales; o presidente do CNPq, professor Evaldo Vilela; a presidente da Fiocruz, professora Nísia Trindade Lima; o superintendente adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional – Suframa, Dr. Manoel Fernandes Amaral Filho; o presidente da Faperj, professor Jerson Lima; a presidente da Fapeam, professora Márcia Perales; a diretora do INPA, Dra. Antônia Maria Ramos Franco Pereira; o pesquisador do INPA e diretor da ABC para região amazônica, Adalberto Val; e o diretor do MUSA; professor Enio Candoti.

No segundo e último dia de Simpósio, os palestrantes serão: o professor Dr. Wanderley de Souza; Emile Barrias (INMETRO); Jorge Guerra (FMT-HVD); João Marcos Bemfica (UEA); Maria das Graças Vale Barbosa Guerra (UEA/FMT-HVD); a diretora do INPA, Antônia Maria Ramos Franco Pereira; Rajendranath Ramasawmy (FMT-HVD); Kildare Miranda; Fábio Gomes; Paulo Pimenta (Fiocruz MG e FMT); Gisele Cardoso de Melo; e Stefanie Costa Pinto Lopes (ILMD).