SP anuncia ações em pesquisa e entrega veículos do Segurança no Campo no interior

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O Vice-Governador Rodrigo Garcia anunciou nesta quarta-feira (23), em São José dos Campos, ações para a área de pesquisa agropecuária no Estado e entregou obras de melhorias em unidades e laboratórios vinculados ao Instituto de Zootecnia (IZ) e ao Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital).

Rodrigo Garcia também fez a entrega de 15 viaturas do Programa Segurança no Campo e de um novo reservatório em São José dos Campos, que vai ampliar a oferta e reserva de água potável e beneficiará diretamente quase 25 mil pessoas.

“É uma alegria estar em um ambiente de inovação falando sobre o agronegócio, que sustenta a economia do Brasil ao longo desses últimos anos, que se reinventou e que tem que encher o brasileiro de orgulho, porque no país, e principalmente em São Paulo, ele respeita o meio ambiente, é sustentável”, destacou Rodrigo Garcia.

O Vice-Governador participou do lançamento do Agropolo Vale, que vai reunir a cadeia produtiva do setor agropecuário da região. A iniciativa tem o objetivo de intensificar a transformação do agronegócio a partir a incorporação de tecnologias e inovações nos sistemas produtivos e de consumo. Na ocasião, aconteceu também o 1º Fórum da Gastronomia Artesanal, com o objetivo de reunir produtores e consumidores, mostrando o potencial da cadeia da gastronomia artesanal desde sua produção até a comercialização.

Ações em pesquisa agropecuária

Rodrigo Garcia anunciou o lançamento do site Balanço Social da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), com os impactos econômicos, sociais e ambientais das pesquisas realizadas pelos seus seis institutos de pesquisa e 18 Polos Regionais. Também houve assinatura do termo de cooperação com o Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Agro e assinatura do convênio entre a Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola com a Cooperativa de Laticínios do Médio Vale do Paraíba.

Durante o evento, ocorreu ainda a assinatura de convênio do Programa Nova Frota SP Não Para com municípios da região. A iniciativa é uma ferramenta criada para facilitar o acesso das prefeituras aos veículos e maquinários para a prestação de serviços aos cidadãos.

Houve também as assinaturas do Arranjo Produtivo Local Agro; de termo de cooperação entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e CDT; e de convênio da Fundepag (Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio) com a Comevap para cessão de 200 alqueires.

O Vice-Governador entregou 15 viaturas do Programa Segurança no Campo, sendo 13 veículos para a região do Vale do Paraíba e dois veículos para outras regiões, com investimento de R$ 3,8 milhões. Também foi realizada a entrega do Selo Arte e de certificado do Serviço de Inspeção de São Paulo (SISP) a produtores artesanais.

Houve ainda a entrega da reforma da Unidade de Manejo, Ordenha e Reprodução de Búfalas, em Registro, e da reforma e melhorias da Unidade de Eficiência Alimentar de Ovinos, em Nova Odessa. Também foram feitas obras no Laboratório Móvel de Análise de Qualidade do Leite e readequação do espaço e compra de equipamentos no Laboratório de Teste de Desafio, em Campinas. O investimento total das melhorias foi de R$ 693,5 mil.

Novo reservatório

Rodrigo Garcia fez a entrega oficial do novo reservatório no Altos de Santana, região norte de São José dos Campos, com capacidade de 2 milhões de litros. A Sabesp investiu mais de R$ 2,6 milhões na construção desse novo reservatório, que vai ampliar a oferta e reserva de água potável e beneficiará diretamente quase 25 mil pessoas.