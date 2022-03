Edital da Fapeam de apoio à pesquisa na área de ciências humanas recebe propostas até esta quinta-feira

Submissão é on-line, por meio da plataforma SIGFapeam

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) recebe até às 17h, desta quinta-feira (24/03) a submissão de propostas de pesquisadores ao Programa Humanitas – Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) Fapeam, edital Nº005/2022. O Programa conta com investimentos de R$ 2,6 milhões do Governo do Amazonas para apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica, inovação ou de transferência tecnológica na área de Ciências Humanas, Linguística, Sociais Aplicadas, Letras e Artes.

A iniciativa inédita no estado busca apoiar o desenvolvimento da área de humanidades e linguística no Amazonas, além de promover a produção de conhecimentos inovadores para solução de problemas amazônicos. Ao todo, 22 projetos serão apoiados no edital. A divulgação do resultado final está prevista para ocorrer no mês de maio.

Quem pode participar?

Podem concorrer ao edital, pesquisadores, com título de mestre ou doutor, vinculados às instituições de ensino e pesquisa sediados no estado do Amazonas. Todos os critérios estão especificados no edital em:http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0052022-programa-humanitas-cti-fapeam/.

As propostas devem ser submetidas, por meio de formulário on-line específico e enviado via Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SIGFapeam), disponível emwww.fapeam.am.gov.br.

Para acessar o formulário, o proponente deverá utilizar seu perfil e senha previamente cadastrados. Novos usuários deverão realizar o cadastro no banco de pesquisadores da Fapeam. Além do envio do formulário on-line, a submissão da proposta requer a apresentação de documentação, conforme detalhado no edital do programa.

