Capes anuncia investimento de R$ 178 milhões na pós-gradução

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) anunciou o investimento de R$ 178 milhões para manutenção de equipamentos, aquisição de materiais de laboratórios, participação em eventos e publicação de conteúdos científicos em cursos de pós-graduação. Os recursos fazem parte dos programas de Apoio à Pós-Graduação (Proap) e de Excelência Acadêmica (Proex).

O Proap é um programa de financiamento das atividades dos cursos de pós-graduação. A ideia é oferecer melhores condições para a formação dos estudantes. Já o Proex foi criado para manter o padrão de qualidade dos programas de pós-graduação com nota 6 ou 7.

Cursos de todas as regiões do país são atendidos nos dois programas. No Norte, 222 programas de pós-graduação receberão R$ 7,1 milhões, e no Nordeste, 751 beneficiados com R$ 31,5 milhões. No Sudeste, a concessão alcança 1.342 programas de pós-graduação com R$ 92,4 milhões. No Sul, são 650 com R$ 35,2 milhões e, no Centro-Oeste, 287, com R$11,7 milhões.

No total, 3.252 programas de pós-graduação serão beneficiados: 2.762 por meio do Proap e 490 pelo Proex.