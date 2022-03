Com apoio da Fapeam, chamada internacional seleciona projetos colaborativos de pesquisa e inovação

Pesquisadores do Amazonas podem submeter propostas on-line até o dia 28 de abril

A 4ª Chamada Conjunta em Ciência, Tecnologia e Inovação EU–LAC 2022 está com inscrições abertas, até às 11h (horário de Manaus), do dia 28 de abril. A iniciativa apoiada pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em parceria com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), recebe propostas de pesquisadores do Amazonas, por meio do site https://ptoutline.eu/app/eu-lac-2022.

Lançada pelo Grupo de Interesse EU-LAC, em parceria com a Comissão Europeia, a chamada irá apoiar projetos colaborativos de longa duração em pesquisa e inovação, com participação de países membros da União Europeia e associados, assim como de países da América Latina e Caribe, nos seguintes temas: desafios globais, saúde, biodiversidade e energia.

No Amazonas, a Fapeam irá apoiar até dois projetos, com orçamento de até 20 mil euros cada. Os projetos aprovados serão financiados por até três anos.

Os pesquisadores do Amazonas poderão participar da Chamada EU–LAC 2022 de duas formas: 1) como coordenador internacional de um projeto, ao formar um consórcio internacional e submeter uma proposta em inglês na plataforma on-line de submissão da Chamada (https://ptoutline.eu/app/eu-lac-2022); ou 2) como coordenador em âmbito local, ao buscar um consórcio parceiro para adicionar sua expertise a um projeto de pesquisa (https://europe-lac.b2match.io/page-2941).

O consórcio internacional deverá ser formado por, pelo menos, dois países da América Latina/Caribe e dois países da Europa que sejam financiadores e elegíveis no âmbito da Chamada EU–LAC 2022.

As informações completas estão disponíveis em inglês na página eletrônica da Chamada (https://www.eucelac-platform.eu/joint-call/4th-eu-lac-joint-call-sti-2022). Para esclarecimentos e outras informações, entre em contato com a Cooperação Internacional do Departamento de Análise de Projetos da Fapeam, por meio do endereço [email protected] ou nos telefones: (92) 3878-4012 / 3878-4019 / (92) 98413-9875.