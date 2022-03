Sem Censura desta segunda (21) recebe o cantor baiano Netinho

O axé music invade o Sem Censura desta segunda-feira (21), com a participação do cantor e compositor Netinho. Ele conversa com a apresentadora Marina Machado sobre a carreira musical como vocalista da Banda Beijo, de sucessos comoMillae de ter sido o primeiro cantor do ritmo popular baiano a se apresentar em uma Copa do Mundo de Futebol, na Itália, em 1990.

Em bate-papo direto sobre a música popular brasileira, o convidado fala ainda sobre as perspectivas de retomada do setor cultural, pós-período de isolamento provocado pela pandemia de covid-19 em todo o mundo.

Ernesto de Souza Andrade Júnior nasceu em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, em 1966. Começou a carreira de cantor de MPB e Bossa Nova nos bares de Salvador na década de 80, quando cursava engenharia civil.

Netinho estreou no carnaval da Bahia como vocalista da Banda Beijo, em 1988. A consagração nacional veio nos anos 90, com hits como Menina, e seu maior sucesso, tocado até hoje, Milla, que alcançou grande sucesso nacional e internacional. Artista com mais de 30 anos de carreira, Netinho é pai de Bruna, de 22 anos.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novela A Escrava Isaura, com transmissão para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública–TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação(EBC)

