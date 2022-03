Linha Azul do metrô vai fechar durante a maior parte deste domingo

As estações da Linha 1 – Azul do metrô de São Paulo ficarão fechadas hoje (20), das 4h40 às 18h. Os passageiros serão atendidos pelos ônibus e pelo sistema Paese, que circularão gratuitamente do Jabaquara até o Tucuruvi, em ambos os sentidos, até a reabertura das estações.

De acordo com a Companhia do Metrô, a interdição ocorrerá para a continuidade dos testes do novo Sistema de Sinalização e Controle de Trens (CBTC), em implantação. “O sistema permite melhor regularidade na circulação dos trens, diminuindo de forma segura a distância entre as composições e reduzindo o intervalo entre elas, graças à circulação de maior número simultaneamente”, explicou o Metrô.

O sistema CBTC já foi implantado na Linha 2-Verde e vem sendo instalado também na 3-Vermelha. A Linha 15-Prata já foi construída com essa a tecnologia.

Para orientar os passageiros, o Metrô publicará mensagens nas redes sociais e divulgará mensagens sonoras pelo sistema de som das estações e dos trens, além de afixar cartazes nas estações. Em caso de dúvidas, a Central de Informações do Metrô pode ser contactada diariamente, das 5h à meia-noite, pelo telefone 0800-770-7722.