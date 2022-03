Programa Ciência na Escola do Governo do Amazonas alcança novo recorde de inscrições

A Edição 2022 do PCE teve mais de 1,8 mil projetos inscritos por professores do Amazonas

Pelo quarto ano consecutivo, o Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), recebe número recorde de propostas submetidas ao Programa Ciência na Escola (PCE). A Edição 2022 do Programa obteve 1.811 projetos inscritos por professores de escolas estaduais do Amazonas e municipais de Manaus, ultrapassando as marcas históricas alcançadas nas edições de 2019, 2020 e 2021 (767, 912 e 1.088 propostas, respectivamente). A divulgação do resultado final está prevista para ocorrer no mês de maio.

O crescimento no número de submissões de propostas é fruto dos investimentos do GovernoWilson Limana Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no estado, que desde 2019 posicionou a área como estratégica e prioritária para o desenvolvimento econômico e socioambiental do estado.

Para a Edição 2022 do PCE novos impulsos foram dados pelo Governo do Estado, com ampliação no número de projetos a serem apoiados, além do reajustes nos valores de bolsas para professores e estudantes da capital e interior do estado. Este ano, o edital apoiará 700 propostas. Cada projeto será contemplado com uma bolsa Professor Ciência na Escola e três bolsas de Iniciação Científica Tecnológica Júnior (ICT/JR), para estudantes.

Os valores das bolsas para professores saltaram de R$ 560 para R$ 700. A bolsa é destinada a estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa científica ou tecnológica no ensino básico. Para estudante, o valor da bolsa aumentou de R$ 150 para R$ 200.

“Este é o segundo aumento de bolsas concedido pelo governador Wilson Lima para estudantes e professores da educação básica. O primeiro reajuste foi em 2019, quando a bolsa para professor saiu de R$ 461 para R$ 560; e para estudante de R$ 120 para R$ 150. O PCE é um programa que tem contribuído para o processo de formação de estudantes, por meio do desenvolvimento de projetos de pesquisa nas escolas, e também na formação continuada dos professores”, disse a diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales Mendes Silva.

O PCE apoia a participação de professores e estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, da 1ª à 3ª série do ensino médio e suas modalidades: educação de jovens e adultos, educação escolar indígena, atendimento educacional específico e Projeto Avançar, em projetos de pesquisa a serem desenvolvidos em escolas públicas estaduais sediadas no Amazonas e municipais de Manaus.