Cidade do Rio Doce cria vale-feira para apoiar agricultores familiares

As feiras livres são um importante espaço de comercialização de produtos da agricultura familiar. Em Mantena, no Vale do Rio Doce, a feira da cidade ganhou, recentemente, um novo estímulo. No dia 5/3, a prefeitura lançou o projeto Vale-Feira, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, que oferece aos funcionários públicos municipais, com salários inferiores a R$ 1,5 mil (valor bruto), tíquetes-feira para uso exclusivo na compra de alimentos de feirantes cadastrados no projeto.



O projeto foi inspirado na experiência de outros municípios, em que versões semelhantes do programa foram implantadas com sucesso, como em Divino, na Zona da Mata. A iniciativa conta com o apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado Minas Gerais (Emater-MG) , que orienta os produtores sobre o programa. O extensionista local, Sérgio Grupioni, explica que foi criada uma cartela com dez tíquetes no valor de R$ 2 cada. A cartela é picotada, sendo possível fazer o destaque individual de cada valor e, assim, adquirir produtos de diferentes preços. “Todo mês, a prefeitura oferece os tíquetes para os funcionários que só podem gastá-lo na feira em barracas cadastradas. Os feirantes são cadastrados na Secretaria de Municipal de Agricultura e depois fazem a troca dos tíquetes por dinheiro na prefeitura”, explica Sérgio.



Emater-MG / Divulgação

Secretário de Agricultura de Mantena, Carlos Roberto Gomes conta que, atualmente, cerca de 240 funcionários da prefeitura são beneficiados com o projeto, mas a proposta é ampliar o número de servidores atendidos.



“Queremos que, no próximo mês, todos os servidores municipais com renda até R$ 2 mil recebam os vales. O nosso objetivo é estimular uma alimentação mais saudável e diversificada dos funcionários, com um maior consumo de verduras e hortaliças e, ao mesmo tempo, apoiar os feirantes e produtores”, afirma Gomes.



A cartela do tíquete tem data de validade e não acumula para o próximo mês. Além disso, a cada mês, a cartela terá uma cor diferente para auxiliar os feirantes no controle dos tíquetes. A coordenadora do projeto e funcionária da prefeitura de Mantena, Cristiane Georgia Oliveira, diz que 15 feirantes já aderiram ao programa e todos eles também são produtores, uma exigência do projeto.



“O principal objetivo do vale-feira é fortalecer a agricultura familiar do município, pois o projeto ajuda a fomentar o movimento econômico na feira com um incremento da clientela. A intenção também é que a iniciativa incentive a produção local, garantindo mais segurança alimentar, pois o consumidor sabe onde e como os alimentos foram produzidos”, afirma Cristiane.



A feira livre de Mantena é realizada às quartas-feiras e aos sábados na praça principal da cidade. A maior circulação de pessoas na feira é no sábado. Os produtos encontrados são hortaliças, frutas, doces, quitandas, queijos, entre outros alimentos feitos por produtores de Mantena e região.