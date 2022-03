SP: prefeitura assina contratos para ampliar malha cicloviária

Começam nesta semana as obras de ampliação da malha cicloviária da capital paulista. Serão mais 48 quilômetros (km) de ciclovias, sendo as primeiras implantações, com cerca de 7 km, nas avenidas República do Líbano e Indianópolis, e na Rua Sena Madureira, na zona sul da cidade. Serão conectadas as estruturas da Nossa Senhora do Sabará e Alberto de Zagottis à ciclovia da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na altura da estação Jurubatuba. A da Radial Leste, com 3 km de extensão, conecta a ciclovia Caminho Verde às estruturas do centro da cidade.

A obra será executada pela empresa Habitem Incorporação e Construção, com que a prefeitura assinou contrato. A implantação das novas conexões custará R$ 17 milhões. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito e a Companhia de Engenharia Tráfego, as vias que receberão as novas ciclovias foram apresentadas e debatidas com a sociedade, por meio da realização de oficinas e audiências públicas.