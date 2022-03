Veja o que se sabe e o que falta saber sobre o caso do personal que espancou sem-teto após flagrá-lo fazendo sexo com a esposa, no DF

Um personal trainer, de 31 anos, é investigado por espancar um sem-teto após flagrá-lo fazendo sexo com a esposa dele, em Planaltina, no Distrito Federal (veja vídeo acima). O caso ocorreu na quarta-feira (9) e é apurado pela Polícia Civil.

Aos investigadores, o personal Eduardo Alves disse que pensou que a esposa, que tem 33 anos, estava sendo estuprada. No entanto, ele também afirmou que a mulher enfrenta problemas psicológicos.

O homem em situação de rua recebeu atendimento no hospital da região, depois, não foi mais visto na cidade. O hospital não informa se ele recebeu alta.

O que se sabe

1. Como tudo aconteceu?

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (9), no Jardim Roriz, em Planaltina, no Distrito Federal. No boletim de ocorrência, consta que a esposa, de 33 anos, saiu com a sogra para tentar ajudar o sem-teto, no entanto, durante o percurso, elas se separaram.

Como a esposa não voltou, o personal trainer Eduardo Alves saiu para procurá-la. No caminho, ele encontrou o carro da mulher estacionado e, quando se aproximou, viu que a companheira fazia sexo com o sem-teto.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o marido começou a agredir o homem, já fora do veículo. Eduardo derrubou o sem-teto no chão, deu socos e chutes.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender a ocorrência, inicialmente informada como sendo uma situação de estupro. Aos militares, os envolvidos apresentavam informações desencontradas sobre o ocorrido.

2. O sem-teto foi socorrido?

O sem-teto foi encaminhado ao hospital, assim como Eduardo. Os dois ficaram feridos durante a briga.

A mulher também passou por atendimento médico, pois estava em estado de choque. Os três foram levados para o Hospital Regional de Planaltina, pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF, que foi chamado ao local onde ocorreram as agressões.

O personal trainer foi liberado em seguida. Fotos, nas redes sociais, mostram uma pessoa que seria o morador de rua internado, mas o Hospital Regional de Planaltina não confirma se é ele, nem o estado de saúde do sem-teto, ou se ele permanece hospitalizado.

3. O personal trainer foi preso?

A Polícia Civil do Distrito Federal informou que, após a confusão, os envolvidos foram encaminhados à 16ª Delegacia de Polícia, em Planaltina. Eduardo prestou depoimento e foi liberado, assim como a mulher e o sem-teto.

Procurado pelo g1, o delegado responsável pela 16ª DP disse que não falaria sobre o caso. Nesta quarta-feira (16), um agente informou à reportagem que "o delegado Diogo Cavalcante recebeu ordens para não falar com a imprensa".

Na terça (15), em uma mensagem pelo WhatsApp, o delegado disse à TV Globo que "o caso é sensível, a investigação ficou sigilosa e, por isso, não vamos divulgar detalhes até a finalização do caso".

4. O que diz o personal trainer?

Aos policiais, Eduardo Alves contou que pensou que a esposa estava sendo estuprada pelo sem-teto. No depoimento, ele também afirmou que a mulher enfrenta problemas psicológicos.

Em Planaltina, onde mora o casal, os vizinhos disseram que o personal trainer "entra e sai" da loja que o casal possui e que se divide entre delegacia e hospital, onde a esposa estaria internada. Vizinhos também contam que o homem "está muito abalado".

O g1 ligou e mandou mensagem para o personal trainer, mas não obteve retorno até a última atualização desta publicação.

5. O que diz a mulher?

A reportagem da TV Globo obteve áudios em que a mulher do personal trainer narrou o que aconteceu. Ela disse que, inicialmente, foi abordada pelo sem-teto, que pedia dinheiro. Como ela não tinha, ele pediu para ver uma bíblia que o marido, o personal Eduardo Alves, havia dado à ela.

Em seguida, conforme os áudios da mulher, o sem-teto pediu um abraço, e os dois entraram no carro dela. A mulher contou que o homem começou a fazer carinho no pé dela, e que falou para irem para outro lugar.

Conforme os áudios da esposa do personal trainer, nesse momento, ela decidiu marcar um encontro com o sem-teto, na rodoviária de Planaltina. A mulher diz ainda, nas gravações, que foi ao local combinado e que esperou pela chegada do homem.

Quando ele chegou, ela explica que os dois entraram no veículo e tiveram relações sexuais consentidas por ela. A mulher afirmou ainda que viu "imagens do marido e de Deus" no sem-teto, e que não havia ingerido drogas ou bebida alcoólica.

6. O que diz a Polícia Civil?

O caso segue em investigação na 16ª Delegacia de Polícia, em Planaltina. A Polícia Civil não informou a linha de investigação e não tem atendido aos contatos feitos pela reportagem.

O que falta saber?