FGV expõe réplica do novo caça multimissão F-39 Gripen da FAB

Uma réplica em tamanho natural do novo caça multimissão F-39 Gripen, da Força Aérea Brasileira (FAB), está aberta à visitação a partir de hoje (16), na esplanada do Centro Cultural da Fundação Getulio Vargas, na Praia de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, onde ficará até o dia 6 de abril.

A réplica do mais novo integrante da frota de caças nacional é feita de fibra de vidro, madeira e metal, tem 15 metros de comprimento, oito de largura e quatro de altura. O visitante poderá entrar na cabine, tirar fotos, conversar com os militares da FAB para conhecer os detalhes da aeronave, que tem tecnologia ultramoderna e é cheia de funcionalidades estratégicas.

A aeronave é um caça de última geração. De acordo com a FAB, ela vai incluir o Brasil no seleto grupo de operadores de aeronaves de alta tecnologia, equiparando o país às nações com as mais modernas forças aéreas do mundo. O F-39 Gripen conta com um sistema completo de combate e funcionalidades que extrapolam as capacidades de qualquer outra aeronave já operada pela FAB. O avião foi projetado para missões ar-ar, ar-mar e ar-solo, sob quaisquer condições meteorológicas, e, segundo a FAB, é considerado um dos caças mais ágeis em combate na atualidade.

Réplica em tamanho real do novo caça multimissão F-39 Gripen, da Força Aérea Brasileira -Fernando Frazão/Agência Brasil

A primeira aeronave multimissão F-39 Gripen chegou ao Brasil em setembro de 2020, transportada em um navio, proveniente de Norrköping, na Suécia. Desde a assinatura do contrato de aquisição de 36 caças desse tipo, em outubro de 2014, vem sendo executado um Programa de Transferência de Tecnologia, que forneceu à indústria aeroespacial brasileira a tecnologia e o conhecimento necessários para manter e desenvolver o F-39 Gripen no país. O programa envolve treinamento teórico, programas de pesquisa e tecnologia, treinamento na Suécia, desenvolvimento e produção.

O caça iniciou a fase de ensaios em voo supersônico realizado no Brasil em março de 2021, ano em que a FAB comemorou 80 anos de criação. Totens com a história e curiosidades sobre a Força Aérea Brasileira também estarão expostos na esplanada da FGV.

O acesso à exposição é gratuito e permitido para visitantes a partir de 5 anos, mediante agendamento prévio. Menores de 18 anos, entretanto, deverão estar acompanhados de responsáveis. Nos dias de semana, o horário de visitação é das 10h às 20h e, aos sábados e domingos, das 8h às 18h.