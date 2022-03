Na FCecon, bolsistas apresentam resultados parciais de pesquisas ligadas à Oncologia

Projetos englobam áreas estratégicas para a FCecon, como prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realiza, desta quarta (16/03) até sexta-feira (18/03), a 11ª Jornada de Apresentações Parciais de projetos de pesquisa do Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic) da instituição. As apresentações dos 64 trabalhos ocorrem em plataforma virtual.

O Paic tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e é um programa de projetos de iniciação científica elaborados por alunos de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas, em áreas estratégicas para a FCecon, como prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer.

Áreas

Nesta edição do Paic, há projetos estudando o desenvolvimento de ensaio molecular para diagnóstico e detecção de mutações em tumores de pacientes com câncer colorretal, a relação do Papilomavírus Humano (HPV) com o câncer, o impacto da dor na funcionalidade e a percepção dos pacientes oncológicos, dentre outros.

Os bolsistas apresentam os resultados parciais de seus projetos para uma banca, que poderá sugerir mudanças e melhorias.

Após as apresentações dos resultados parciais, ocorrerá a defesa final das pesquisas, prevista para ocorrer no mês de agosto deste ano.

Ciência

O Paic fortalece a pesquisa dentro da instituição e na academia, na avaliação da diretora de Ensino e Pesquisa da FCecon, farmacêutica-bioquímica Kátia Torres.

“Temos absoluta certeza que essa atividade de iniciação científica engrandece o desenvolvimento de pesquisas e fortalece os grupos de pesquisa dentro da Fundação Cecon. Também implanta a base do desenvolvimento de pesquisas ainda no aluno que está em graduação”, afirma Kátia Torres, destacando que egressos do Paic/FCecon têm obtido êxito em programas de pós-graduação e contribuído para pesquisas e assistência oncológica.

Nova edição

Seguem abertas até o dia 1º de abril de 2022 as inscrições para a edição 2022/2023 do Paic/FCecon, com 65 vagas disponíveis, sendo 50 com bolsas financiadas pela Fapeam.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da FCecon (www.fcecon.am.gov.br), fazer o download do formulário de inscrição e enviá-lo para o e-mail [email protected], com todos os documentos exigidos no edital.

Os candidatos devem estar regularmente matriculados em curso de graduação de IES pública ou privada, reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). É preciso estar cursando a graduação em área relacionada ao projeto realizado.