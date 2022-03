Banda Juvenil de Goiânia apresenta Alma Latina no Teatro Goiânia

Abrindo a temporada de 2022, a Banda Juvenil de Goiânia leva ao palco do Teatro Goiânia, unidade da Secretaria do Estado de Cultura (Secult Goiás), no dia 15 de março, o concerto “Alma Latina”. Com participação do trompetista Alan Peixoto como solista e com regência do maestro Regis Jayme, o programa é composto por obras originais e arranjos para bandas sinfônicas de clássicos da música latina. A apresentação terá início às 20h e a entrada é gratuita, seguindo todos os protocolos de saúde exigidos pelo espaço.

Trazendo canções latinas, ritmo conhecido pela efervescência e agitação, o programa foi pensado pelo Regente Titular da banda Juvenil, Regis Jayme. As escolhas foram feitas com o objetivo de levar ao público, neste momento conturbado e inseguro causado pela pandemia, um astral positivo por meio de performances animadas e contagiantes. Para essa apresentação, a Banda se apresentará na formação de Banda Sinfônica, uma de suas possibilidades enquanto grupo musical.

O acesso do público será limitado e condicionado aos protocolos sanitários vigentes. A entrada é gratuita, e o espaço permite a presença de até 430 espectadores. O Teatro Goiânia abrirá as portas às 19h30 e a admissão será por ordem de chegada. Não é necessário retirar os ingressos antecipadamente. Para aqueles que não puderem comparecer ao evento, o concerto será transmitido ao vivo pelo canal oficial da OSGO noYoutube(www.youtube.com/orquestrasinfonicadegoiania).

Serviço:

Concerto Alma Latina com a Banda Juvenil de Goiânia

Data: 15 de março de 2022, terça-feira

Horário: 20h

Local: Teatro Goiânia

Entrada Gratuita (acesso do público condicionado aos protocolos sanitários