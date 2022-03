Secretaria da Agricultura entrega equipamentos agrícolas para Nova Trento

Mais um município catarinense beneficiado pelo Governo do Estado. Neste caso, com recursos da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Nesta terça-feira, 15, o secretário Altair Silva realizou a entrega de um trator, para

Mais um município catarinense beneficiado pelo Governo do Estado. Neste caso, com recursos da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Nesta terça-feira, 15, o secretário Altair Silva realizou a entrega de um trator, para o município de Nova Trento.

“Fazemos um esforço muito grande para atender a todos os municípios. Eu tenho certeza de que esses equipamentos irão contribuir muito com a agricultura de Nova Trento, que tem como destaque a produção de vinhos, mel e horticultura. Investir no agronegócio é a melhor forma de multiplicar a renda do município e assim estamos fazendo”, destaca Altair Silva.

A aquisição do trator contou com R$ 300 mil da Secretaria da Agricultura, que foram repassados ao município via transferência especial de recursos. No último ano, a Secretaria destinou R$ 10,7 milhões em recursos próprios para apoiar a renovação de frota das prefeituras.