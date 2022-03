Aberta as inscrições para processo seletivo de novos projetos no PAIC – FHAJ

As inscrições poderão ser feitas no período de 15/03 a 25/04

A Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Governo do Amazonas, abriu nesta terça-feira (15/03), as inscrições para o Programa de Apoio à Iniciação Científica (PAIC). As inscrições poderão ser feitas no período de 15 de março a 25 de abril (término às 13h).

De acordo com a coordenação, o objetivo do PAIC/FHAJ/FAPEAM é disseminar o conhecimento científico através do envolvimento em todo o processo de investigação científica, proporcionando um pensamento crítico-analítico e aprimoramento de habilidades aos estudantes de graduação. Também tem por meta viabilizar a experiência prática e habilidades em pesquisas, assim como a produção científica no âmbito da FHAJ.

O edital do PAIC 2022/2023 da FHAJ e a relação de documentos a serem entregues poderão ser acessados no site da Fundação, nowww.fhaj.am.gov.br. Informações adicionais poderão ser obtidas através do Departamento de Pesquisa do Hospital Adriano Jorge, com a coordenadora do PAIC/FHAJ, Dra. Rosiane Palheta, no telefone (92) 3612-2429, horário de atendimento 08h-11h, ou pelo e-mail [email protected]

Inscrição:

Para realizar a inscrição no processo seletivo o candidato deverá ter conta de e-mail no Gmail (Google), caso contrário, o candidato deverá acessar a página do Gmail e se cadastrar. Após o cadastro, acessar o linkhttps://forms.gle/i1EVnWxerBEzT7np7e efetivar a sua inscrição no processo seletivo.

As bolsas serão distribuídas nas seguintes áreas do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra; Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências Sociais; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas.