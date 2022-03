Governo realiza a primeira missão do CreativeSP para a SXSW 2022

A primeira missão do CreativeSP, programa de internacionalização da economia criativa do Governo de São Paulo, começou na última sexta-feira (11). Dez representantes de empresas e instituições paulistas do setor, selecionados entre 152 inscritos, irão participar do South by Southwest 2022 (SXSW), evento de arte, criatividade e inovação que acontece de 11 a 20/3 em Austin, Texas (EUA).

O SXSW 2022 é a primeira das 10 missões internacionais para eventos setoriais estratégicos promovidas pelo CreativeSP. O programa, uma ação conjunta entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a InvestSP e a Secretaria de Relações Internacionais do Governo de São Paulo, tem como objetivo difundir a produção cultural e criativa do Estado, estimular os negócios com parceiros internacionais, atrair investimentos e consolidar a imagem de São Paulo como polo cultural.

Cada missão prevê a participação de 10 representantes de empresas e instituições culturais do Estado, que terão direito a um reembolso de até US$ 4 mil em despesas elegíveis e acesso a ações de capacitação, consultoria e monitoramento de resultados, além de acompanhamento pós-eventos.

“Queremos fortalecer a atuação internacional de empresas e instituições culturais e criativas de São Paulo e gerar renda, emprego e desenvolvimento”, afirma o secretário de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, que integra a mesa de abertura do SP Day, ao lado do presidente da Invest SP, Gustavo Junqueira, e da CEO da PretaHub, Adriana Barbosa.

As empresas selecionadas para o SXSW 2022 são: Amplifica (produtora musical); Barbatuques (música corporal); Claraluz (audiovisual); Dançar Marketing (marketing cultural); Elo (audiovisual); Estúdio Bijari (arte, design e tecnologia); Lemme Content (comunicação de marketing); O2 (distribuição cinematográfica), Phonogram.me (marketing de NFTs musicais) e Rito (experiências imersivas).

Na agenda dos participantes estão previstos eventos culturais, ações de capacitação, palestras, seminários e encontros de networking, entre outras atividades. Durante o SP Day, no SP Lounge, em 15/3, haverá uma programação exclusiva de debates e palestras com representantes do setor cultural, além de um espaço dedicado à promoção do networking. Entre os convidados, estão a secretária de Desenvolvimento Econômico do Governo de São Paulo, Patrícia Ellen, e o empresário do setor de entretenimento KondZilla.

“O São Paulo Day vai mostrar que em São Paulo há uma população apaixonada por cultura, entretenimento e tecnologia, além de toda uma estrutura, com hubs de inovação, apoio a startups, centros de tecnologia e mão de obra qualificada para inovar e fazer negócios”, diz o presidente da InvestSP, Gustavo Diniz Junqueira.