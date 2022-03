Evento científico sobre plantas medicinais e medicina tradicional terá apoio do Governo do Amazonas

O Congresso Pan-Americano de Plantas Medicinais e Saúde Integrativa recebe fomento da Fapeam e ocorre de 4 a 7 abril, em formato on-line

No Amazonas, a popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) tem recebido cada vez mais impulsos do Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). Uma das iniciativas apoiadas neste sentido é o Congresso Pan-Americano de Plantas Medicinais e Saúde Integrativa: Intersecção com Medicinas Tradicionais e Complementares, que ocorrerá de 4 a 7 de abril, em formato on-line, com discussões acerca do uso de plantas medicinais e da medicina tradicional.

A iniciativa recebe fomento da Fapeam, por meio do Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos (Parev), Edital nº 005/2021, cujo objetivo é apoiar a realização de eventos regionais, nacionais e internacionais, nas modalidades presencial, virtual ou híbrida, sediados no estado do Amazonas, relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) visando divulgar resultados de pesquisas científicas e contribuir para a promoção do intercâmbio científico e tecnológico.

O 1º Congresso Pan-Americano de Plantas Medicinais é destinado para profissionais de saúde, pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa, produtores, trabalhadores de indústrias farmacêuticas e população em geral, e abordará os seguintes eixos: 1) Conservação, Sustentabilidade e Saúde Planetária; 2) Pesquisa e Inovação Tecnológica em Plantas Medicinais na Região Panamericana; 3) Plantas Medicinais na Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa; e 4) Plantas Medicinais e Saúde Pública.

Segundo um dos coordenadores do evento, o pesquisador da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Jair Max Furtado Maia, o encontro visa criar um diálogo entre o conhecimento tradicional e científico, envolvendo ainda flora nativa e exótica da região das Américas que devem ser preservadas, validadas e disseminadas, como estratégia terapêutica que une as medicinas ancestrais e atuais, dessa forma contribuindo para o bem-estar humano e a saúde.

“O aporte financeiro da Fapeam e o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) garantiram a vinda do congresso para Manaus. Lembrando que originalmente seria no formato presencial. Mas, devido à pandemia da Covid-19, foi alterado para o formato on-line”, disse o pesquisador.

Com o evento ainda se espera estruturar um comitê científico para desenvolver uma “Farmacopeia Panamericana de Plantas Medicinais Nativas”, além de promover o livro “Desenvolvimento do uso de plantas medicinais das Américas”.

Sobre o evento

O Congresso Pan-Americano de Plantas Medicinais e Saúde Integrativa é uma realização do Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (Cabsin).

O evento é organizado pelas instituições: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas (Sedecti-AM); Organização Panamericana de Saúde (Opas); Rede das Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas das Américas (Rede MTCI Américas); Sociedade Latinoamericana de Fitomedicina (SLF); UEA; The Academy of Integrative Health & Medicine (AIHM); Ministério da Saúde Brasil (MS); e Programa de Pesquisa Aplicada à Medicina Popular no Caribe (Tramil).

A atividade contará com palestrantes internacionais de 25 países: Alemanha, Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Escócia, Espanha, Equador, Guatemala, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Reino Unido, Suíça e Uruguai.

Confira as informações sobre o evento: https://panplantasmedicinais.com.br/.

Inscrições Parev –

O Parev Chamada I, Edital n° 002/2022, está com inscrições abertas até esta quarta-feira (16/03). O programa apoiará eventos a serem realizados de agosto a dezembro deste ano. Todos os requisitos para concorrer estão especificados no edital, disponível no site da Fapeam (www.fapeam.am.gov.br).

