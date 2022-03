Alvorada do Oeste - Justiça Rápida

Operação Justiça Rápida Digital de forma permanente no município de Alvorada do Oeste/RO no ano de 2022 a partir do corrente mês, para resolução de causas como alimentos (pensão), guarda de menores, visitas para os filhos, divórcio consensual, dissolução de união estável consensual, disputa pela posse de bens móveis (até 40 salários- mínimos); cobranças de dívidas (até 40 salários mínimos), indenizações por danos materiais consensuais (até 40 salários-mínimos).



A triagem da referida operação ocorrerá todos os dias de forma permanente e constante mediante atendimento virtual pelo Telefone e Whatsaap (69)3309-8281, ou pelo balcão virtual na sala https://meet.google.com/znnqkkp-ayx (RESOLUÇÃO N. 372 CNJ), ou ainda no Fórum José Júlio Guimarães Lima, localizado à Rua Vinícius de Moraes, n. 4308, Bairro Três Poderes em Alvorada do Oeste/RO (observada as medidas de segurança sobre a pandemia do COVID-19);

Os atendimentos, ainda que virtuais, somente se darão nos horários de funcionamento do fórum, ou seja, de Segunda a Sexta-feira, das 07 às 14 horas.

As partes deverão apresentar no ato da triagem:

I – Documentos pessoais do autor (RG ou

documento de identificação válido com foto, CPF e comprovante

de residência);

II - Informações da parte reclamada, como o nome, endereço e telefone (com Whatsaap de preferência);

III – Para cada espécie de reclamação é necessário

a apresentação dos documentos que comprovem o direito

alegado(orçamentos, certidões, notas fiscais, contratos, etc.);

Após a triagem será expedida Carta Convite contendo todas as informações necessárias para a participação nas audiências virtuais, que será entregue/enviada a parte reclamante a qual ficará responsável pela(o) entrega/envio a parte reclamada;

As audiências realizar-se-ão à distância (virtual) pelos aplicativos Google Meet ou Whtasaap por intermédio de chamada de vídeo a serem agendadas pelo NUCOMED e informadas as partes com antecedência.



As datas previstas para realização das audiências serão:

21 e 22 de fevereiro de 2022;

28 e 29 de março de 2022;

25 e 26 de abril de 2022;

26 e 27 de maio de 2022;

27 e 28 de junho de 2022;

28 e 29 de julho de 2022;

25 e 26 de agosto de 2022;

22 e 23 de setembro de 2022;

20 e 21 de outubro de 2022;

24 e 25 de novembro de 2022;

12 e 13 de dezembro de 2022;