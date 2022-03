Imposto de Renda: mais de 2,2 milhões já entregaram declaração

Apesar de entraves no site no primeiro dia, o número de contribuintes que acertaram as contas com o Leão aumentou na primeira semana de entrega de Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Até as 16h dehoje(11), 2.289.606 declarações foram enviadas.

O número representa crescimento de 13,3% em relação ao registrado na primeira semana de entrega no ano passado. Neste ano, o Fisco espera receber 34,1 milhões de declarações, volume semelhante ao enviado em 2021.



O prazo de entrega começou nasegunda-feira (7) e irá até as 23h59min59s de29 de abril. Quem perder o prazo de envioterá de pagar multa de R$ 165,74 ou 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

Neste ano, a declaraçãoterá prazo mais curto, de7 de março a29 de abril. Por causa da operação padrão dos auditores fiscais da Receita Federal, o programa gerador da declaração não pôde ser baixado no fimde fevereiro, como tradicionalmente ocorre. A declaração, no entanto, traz novidades tecnológicas.



A principal inovação será o recebimento da restituição (ou o pagamento do imposto) por meio de Pix. O sistema instantâneo de pagamentos do Banco Central já estava disponível para outras obrigações tributárias, como pagamento de impostos por pessoas jurídicas e por micro e pequenas empresas do Simples Nacional. O recurso agora chega às pessoas físicas.



Outra mudança importante é a ampliação do acesso à declaração pré-preenchida, na qual o contribuinte recebe um formulário preenchido e apenas confirma os dados antes de os enviar ao Fisco. A partir deterça-feira (15), a ferramenta estará disponível para os contribuintes com certificação digital e para os cidadãos com conta nível prata ou ouro no Portal Gov.br.



AAgência Brasilpreparou um guia para evitar erros na entrega da declaração do Imposto de Renda . Mais detalhes sobre as novidades na entrega da declaração podem ser conferidos aqui .