Justiça do Trabalho (RO/AC) avança com ações de projeto que promove a vivência internacional de juízes trabalhistas

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) receberá, na próxima terça-feira (15), às 14h30 (horário de Rondônia), juristas norte-americanos para participarem de audiências virtuais. Esse intercâmbio faz parte do projeto coordenado pela Escola Judicial do TRT-14, “Na Sala do Mundo”, onde o conhecimento ultrapassa fronteiras, para além dos paralelos e hemisférios.

Nesse segundo encontro do Projeto, esta é a primeira vez que o TRT-14 realiza audiência com participação de juristas de outro país. A iniciativa marca mais um avanço no processo de internacionalização e globalização da justiça.

O juiz do Trabalho Ricardo César Lima de Carvalho Sousa, titular da Vara do Trabalho de Jaru (RO), presidirá as audiências, ocasião que demonstrará os atos processuais ordinariamente praticados no cotidiano do Judiciário Trabalhista brasileiro. Como convidados internacionais estão o juiz Federal Peter Messitte, a sua assistente, Gláucia Petcov, ambos da Court of Maryland. Também participarão o juiz Barney Rosenberg e o advogado norte-americano, ex-consultor da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Stanley Gacek.

O projeto está também alinhado ao Programa Justiça 4.0 e à Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ-Br).