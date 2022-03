Sistema da Epagri para produção de tomates orgânicos ganha Prêmio Expressão de Ecologia

A Epagri conquistou mais uma vez o Prêmio Expressão de Ecologia, com o projeto Sistema Orgânico de Produção de Tomates em Santa Catarina (Tomatorg). Com 23 troféus Onda Verde conquistados, a Epagri firma-se como a principal vencedora da premiação. A segunda colocada soma 19 conquistas.

A empresa foi contemplada na categoria agricultura. O Tomatorg reúne o conhecimento gerado por quase duas décadas de pesquisa, com trabalhos de experimentação agrícola, pesquisas participativas com produtores tradicionais de tomate orgânico e pela experiência de técnicos da Epagri envolvidos com a cadeia produtiva.

“A implementação desse sistema de produção pelos agricultores resulta no aumento da viabilidade da cadeia produtiva dos orgânicos”, explica Rafael Morales, pesquisador da Estação Experimental da Epagri em Itajaí e coordenador do projeto. O trabalho foi conduzido em parceria com mais de 12 associações de produtores orgânicos de Santa Catarina, que reúnem mais de 150 famílias, que adotam integralmente ou em partes os conceitos preconizados no Tomatorg.

Como resultados listados da implantação do sistema estão a redução do uso de agrotóxicos em centenas de litros, o desenvolvimento do primeiro cultivar de tomate do Brasil voltado para o sistema orgânico, o SCS375 Kaiçara, a redução do uso de adubos químicos e o aumento da rentabilidade do agricultor.

O tomate é uma das hortaliças mais difíceis de serem cultivadas, independente do sistema de produção. Com base nessa premissa, o Tomatorg disponibiliza ao produtor rural um sistema de produção baseado em tecnologias sustentáveis, destinado aos agricultores orgânicos, mas que pode ser utilizado em qualquer outro sistema de produção rural, onde a carga de agrotóxicos será reduzida.

O sistema aborda pontos importantes para a produção sustentável de alimentos, como certificação e diretrizes das certificadoras, bem como questões técnicas específicas, como controle alternativo de pragas e doenças, uso de caldas e manejo ecológico de pragas.

Tomate Kaiçara

O lançamento do cultivar SCS375 Kaiçara foi um dos resultados mais significativos do projeto. O processo de seleção para desenvolvimento da planta teve início no ano 2003 e finalizou em 2016, quando foi lançado oficialmente pela Epagri. Por ser mais tolerante às pragas e doenças, o cultivar facilita o manejo do produtor orgânico e reduz a necessidade de agrotóxicos em lavouras comerciais.

Paralelamente ao desenvolvimento do cultivar foram realizados estudos para implementação do sistema. Nessa etapa do projeto, os pesquisadores da Epagri trabalharam em diversas frentes: produção de mudas e escolha dos cultivares, com destaque para a enxertia e adubação orgânica de mudas; manejo cultural, como tutoramento, irrigação, espaçamentos; adubação orgânica com base em composto; controle de plantas daninhas; cultivo protegido, desde a construção até o manejo ambiental; manejo das principais pragas e doenças; e colheita, armazenagem e comercialização.

A pesquisa foi realizada por quase duas décadas e todo o conhecimento acumulado sobre o manejo cultural foi sistematizado numa única publicação, denominada Tomatorg. A publicação está disponível para livre download no site da Epagri, com linguajar acessível para os diferentes agentes da cadeia produtiva do tomate.

Os interessados também podem acessar um compilado com a informações do Tomatorg através do Epagri MOB, o aplicativo oficial da Epagri, que está disponível gratuitamente para iOS e Adroid. Dentro do aplicativo, é preciso clicar na aba EpagriTec, depois em tomates, sistemas de produção, produção orgânica (Tomatorg).

Sobre o prêmio

Em sua 28ª edição, o Prêmio Expressão de Ecologia é a mais longeva e importante premiação ambiental do Brasil, reconhecida pelo Ministério do Meio Ambiente. O Tomatorg ganhou a disputa entre 198 cases ambientais inscritos, provenientes dos estados do Sul do Brasil, além de São Paulo, que pela primeira vez participou da disputa. Em seus 28 anos de história, a premiação teve 3.118 projetos inscritos.

O troféu Onda Vede será entregue à Epagri durante o Fórum de Gestão Sustentável 2022. O evento acontece no dia 27 de maio, das 14h às 17h, em Florianópolis, no Costão do Santinho Resort.

Clique AQUI para fazer download gratuito da publicação Tomatorg.

Clique AQUI para baixar o Epagri MOB.