SP celebra mês da mulher com oportunidades de qualificação e emprego

Para celebrar o mês da mulher, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de São Paulo está promovendo uma programação especial que vai trazer oportunidades de emprego, qualificação profissional, bate-papos, feiras e oficinas destinadas à mulher. A iniciativa, que recebeu o nome de Lugar de mulher é trabalhando onde ela quiser, tem parceria da Fundação Paulistana e da Agencia São Paulo de Desenvolvimento (AdeSampa).

A programação se estenderá durante todo o mês de março e será destinada tanto às mulheres que já estão trabalhando e querem se qualificar quanto àquelas que buscam uma oportunidade no mercado.

“O desemprego afetou mais mulheres que homens na capital. Enquanto o recuo entre os ocupados chegou a 11% para os homens, alcançou 17,5% entre as mulheres. Esta dura realidade afetou a vida de milhares de famílias, pois muitas delas são as responsáveis pelo sustento da casa", afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso.

"Desde o início da pandemia, estamos trabalhando para dar condições às paulistanas de se capacitarem e retornarem ao mercado, oferecendo oportunidades em diversos programas municipais. Neste Dia da Mulher, daremos sequência a esta missão com uma programação voltada a este público", completou.

Na programação estão previstas lives sobre o protagonismo da mulher no mercado de trabalho e também sobre o LinkedIn, a maior rede social voltada para o mercado profissional.

Também há cursos destinados a mulheres que queiram iniciar um empreendimento ou aprimorar um já existente, como o Mais Mulheres, cuja inscrição já está aberta pelo Facebook do Ade Sampa.

A programação ainda prevê cursos e bate-papos na área de gastronomia e de moda sustentável e reuso. Um dos exemplos é a oficina que será realizada no CEU Paz, na zona norte de São Paulo, para capacitar e apoiar a geração de renda de costureiras da região.

Encerrando a programação do mês, a secretaria realiza, em 28 de março, uma oficina para apresentação e debate de dados e estatísticas sobre a participação feminina no mercado de trabalho e no empreendedorismo. O estudo apresentado está sendo produzido em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

A programação de todos os eventos em celebração ao mês da mulher na cidade de São Paulo podem ser consultados no site da prefeitura .