No Dia Internacional da Mulher, Wilson Lima anuncia que Estado vai dobrar vagas em cursos para mulheres no Cetam

Governador também destacou o conjunto de políticas públicas do Estado voltado às mulheres

O governador Wilson Lima anunciou, neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que vai ampliar de 4,3 mil para 8,6 mil o número de vagas em cursos de profissionalização oferecidos pelo Estado exclusivamente para mulheres. Ele também destacou que o Governo está destinando R$ 10 milhões para o Crédito Rosa, linha de financiamento da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), aberta hoje para atender mulheres empreendedoras do estado.

Wilson Lima também anunciou que o Governo do Estado vai iniciar, nos próximos dias, a primeira etapa do programa Dignidade Menstrual, com a distribuição de 300 mil absorventes doados pela Procter & Gamble (P&G). O Governo do Estado já está finalizando o processo de licitação para aquisição dos absorventes que vão atender as alunas da rede pública estadual no restante do ano.

Os anúncios foram feitos na sede doCentro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), na zona centro-oeste de Manaus. As inscrições para os cursos destinados ao público feminino no Cetam começaram hoje, de forma online. Para se inscrever, a candidata deve acessar primeiramente o Portal do Candidato pelo linkhttps://inscricao.cetam.am.gov.br/ e, em seguida, realizar a inscrição no https://cursos.cetam.am.gov.br/.

“O cuidado e respeito com a mulher não podem ser apenas no dia 8 de março. Então, desde que assumi o Governo do Estado do Amazonas que a gente tem implementado políticas públicas para atendê-las” disse Wilson Lima. Ele destacou, entre as iniciativas, a ampliação do número de delegacias especializadas em crimes contra a mulher e a prioridade que o Estado tem dado às mulheres chefes de família com a concessão do Auxílio Estadual permanente.

A solenidade de anúncio de ampliação de vagas em cursos de qualificação contou com a presença do diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto, da secretária estadual de Assistência Social, Alessandra Campêlo, e deputados estaduais. Mulheres que concluíram cursos de qualificação no Cetam também foram homenageadas.

Qualificação

Os cursos serão ofertados por meio do Cetam em Manaus e em 10 cidades do interior (Coari, Barcelos, Benjamin Constant, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Tabatinga e Tefé).

São 33 cursos nos Centros de Convivência da Família, administrados pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), e nas quatro unidades do Cetam em Manaus. As aulas serão presenciais e entre os cursos disponíveis estão operadora da caixa, motorista de APP, fotografia, corte e costura e atendente de farmácia.

“Nós abrimos às 8h as inscrições e ainda há pouco 70% dessas vagas já haviam sido ocupadas. Então eu já aproveito aqui para anunciar que nós vamos dobrar, vai passar de 4,3 mil para 8,6 mil vagas. São cursos gratuitos profissionalizantes para essas mulheres que procuram essas oportunidades, e eles são gratuitos”, ressaltou o governador.

Crédito para empreendedoras

Wilson Lima também destacou que, por meio da parceria entre a Afeam e a Seas, o Governo do Amazonas abriu a linha de financiamento “Crédito Rosa”, que está destinando R$ 10 milhões a mulheres empreendedoras do estado.

Quem solicitar e receber o crédito tem facilidades de pagamento. A carência para começar a pagar é de 180 dias e o empréstimo pode ser quitado em 30 meses e com juros subsidiados de menos de 0,5% ao mês. Os financiamentos variam de R$ 500 a R$ 21 mil. Mais informações pelo site: www.afeam.am.gov.br.