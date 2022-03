Programa Centelha 2 Amazonas firma parceria com Amazônia Marcas e Patentes

Acordo visa dar suporte à propriedade intelectual, registro e construção de patentes aos empreendedores aprovados no programa

Com o objetivo de captar ideias inovadoras e fortalecer cada vez mais o empreendedorismo no Amazonas, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, via Programa Centelha 2 Amazonas, firmou parceria com a empresa Amazônia Marcas e Patentes. A ação ocorreu ontem (07/03), durante apresentação do programa aos representantes da companhia.

O acordo visa dar suporte à propriedade intelectual, registro e construção de patentes aos empreendedores aprovados no Programa Centelha 2, com capacitação garantida para melhorar o desenvolvimento dos negócios, serviços e produtos colocados no mercado.

Segundo a coordenadora do Programa Centelha 2 Amazonas, Liliane dos Santos Valente, a parceria se dará não só no sentido de orientar e dar suporte aos interessados com propostas aprovadas ou que pretendem submeter projetos ao programa, “mas também de captar ideias inovadoras, participar dos processos de divulgação e de todas as fases do programa, orientando os empreendedores sobre abertura de empresa, registro de patente, reconhecimento de marca e produto, além da viabilidade do serviço/produto no mercado”.

O diretor executivo da Amazônia Marcas e Patentes, Stênio Regis, avalia a parceria como uma oportunidade para o fomento e melhor organização aos empreendedores.

“Estaremos à disposição da Fapeam com o compromisso de levar informações de propriedade industrial e intelectual a todos os participantes do Programa Centelha. Quando chega até nós uma instituição como a Fapeam, que busca os mesmos anseios da nossa empresa, não tem como não dar certo. Será sucesso absoluto”, frisa Stênio Regis.

Edital

O edital do Programa Centelha 2 Amazonas, lançado pelo Governo do Estado em novembro de 2021, é desenvolvido em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), via Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e disponibiliza R$ 3 milhões para impulsionar o empreendedorismo de base tecnológica no Amazonas. Desse total, R$ 1 milhão são recurso do Governo do Estado, e R$ 2 milhões são oriundos de verba federal.

Inscrições

Podem inscrever ideias inovadoras pessoas físicas que atendam às exigências do edital ou empresas com faturamento anual bruto de até R$ 4,8 milhões, criadas e formalizadas a partir do Programa ou com até 12 meses da criação da empresa, contados a partir do lançamento do edital por meio do endereço: [email protected]

O valor da subvenção econômica pode chegar até R$ 60 mil por projeto, além da concessão de bolsas de fomento tecnológico e extensão inovadora, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), até o valor máximo de R$ 26 mil por projeto.

O edital está disponível para os interessados por meio do endereço:http://www.fapeam.am.gov.br/editais/edital-n-o-0142021-programa-nacional-de-apoio-a-geracao-de-empreendimentos-inovadores-programa-centelha-2/.

Etapas

As etapas de submissão, avaliação e seleção das propostas serão realizadas em três fases distintas e eliminatórias, sendo elas, Fase 1: Ideias Inovadoras; Fase 2: Projeto de Empreendimento e Fase 3: Projeto de Fomento.

Durante as três fases de seleção, os proponentes receberão capacitações gratuitas online ou presenciais, a serem ministradas pela Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (Certi), com o intuito de alinhar alguns conceitos importantes, para aprimorar ideias e projetos.