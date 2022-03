Sem Censura desta segunda-feira recebe a ministra da Agricultura

Convidada do programa Sem Censura desta segunda-feira (7), a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, conversa com a jornalista Marina Machado e com os debatedores especialistas sobre a gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária, o fomento do agronegócio e a regulação e normatização de serviços vinculados ao setor.

O pequeno, o médio e o grande produtor rural também são tema da entrevista, assim como outras atividades de fornecimento de bens e serviços à agricultura, a produção, processamento, transformação e distribuição de produtos de origem agropecuária até o consumidor final.

Natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina Correa da Costa Dias é formada em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Desde o fim da década de 1990, ocupou cargos ligados à agricultura e pecuária no executivo sul-mato-grossense. Em 2014 foi eleita deputada federal, quando passou a ocupar uma cadeira no Congresso Nacional representando o setor produtivo. Foi presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Como membro titular atuou em importantes comissões na Casa, como a de Finanças e Tributação; Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Foi premiada na categoria “Melhores deputados” na 11ª edição do Prêmio Congresso em Foco, veículo especializado na cobertura do Congresso Nacional. Reeleita em 2018, a deputada federal deixou o legislativo em 2019 para assumir o comando do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil.

Rafael Walendorff, repórter do jornalValor Econômico, e Giovani Ferreira, diretor de Jornalismo doCanal Rural, são os debatedores convidados que participam da edição, contribuindo com perguntas sob um ponto de vista especializado no assunto.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novela A Escrava Isaura, com transmissão para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pelaEmpresa Brasil de Comunicação (EBC)e por outras plataformas, como Facebook, Twitter e Youtube, por onde o público pode participar usando a hashtag #SemCensura.

