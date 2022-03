Hoje é Dia: Dia da Mulher e Revolução Pernambucana são destaques

OHoje é Diadesta semana começa destacando os 95 anos de nascimento do escritor colombiano e Prêmio Nobel da Literatura Gabriel García Marquez, completados neste dia 6 de março. O acervo construído pelo escritor, conhecido como Gabo, ao longo de sua vida está disponível gratuitamente on-line e em espanhol - como relatou matéria daAgência Brasilde 2016 . São 24 mil páginas em documentos, entre manuscritos, fotografias, guiões, cadernos e cartas, que estavam guardadas em 78 caixotes no Centro Harry Ransom, em Austin, antes de serem digitalizadas e disponibilizadas on-line pela Universidade do Texas.

Leia também, na Agência Brasil: Gabriel García Márquez: a força generosa da criatividade

Também neste domingo temos os 205 anos da Revolução Pernambucana , um dos movimentos mais marcantes da luta dos brasileiros da colônia pela liberdade. A revolta assegurou, durante quase dois meses, a independência de parte do nordeste brasileiro. O programaDe lá pra cá,daTV Brasil, contou a história de Barbara de Alencar, personagem importante desta história: ela foi a primeira presa política do país. Avó do escritor José de Alencar, ela e seus três filhos tomaram parte na Revolução Pernambucana de 1817. Assista:

Em 2017, o programaNa Trilha da História, daRádio Nacional,contou com a ajuda do historiador George Cabral para destrincha as causas desse movimento, que tinha uma particularidade: foi liderado por padres e maçons.

Terça-feira (8) é celebrado o Dia Internacional da Mulher e ninguém melhor que Mara Régia, no comando doViva Maria,há 40 anos no ar pelaRádio Nacionalfalando para mulheres de todo o país, para trazer as origens históricas desse dia de luta pelos direitos femininos:

ATV Brasiltambém traçou uma linha do tempo que ilustra as conquistas das mulheres brasileiras ao longo do tempo. Confira:

Outro programa imperdível para celebrar o 8 de março é o episódio doNa Trilha da História que resgata a história de artistas brasileiras. Chiquinha Gonzaga, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Bibi Ferreira são algumas das personagens apresentadas no programa. Ouça na íntegra:

Foto: Reprodução/Agência Brasil

Nesta mesma linha, oCaminhos da Reportagemapresentou, no ano passado, o episódioMulheres: trajetórias inspiradoras.Ao longo do programa, são contadas histórias de mulheres que se destacam nas artes, na ciência, nos esportes, na área social e na magistratura. A edição também mostra os diversos entraves para que a igualdade entre homens e mulheres seja realidade.

Gigante das letras

Que brasileiro nunca leu Pedro Bandeira na escola? O escritor é sucesso da literatura infanto-juvenil brasileira, com cerca de 90 livros publicados. Na quarta-feira (9) ele comemora 80 anos em plena atividade. Em 2013, oPortal EBCfez um bate-papo virtual com o escritor . Participaram o comunicador Zé Zuca e algumas crianças. Já em 2016, ORepórter Maranhão,daTV Brasil, também já contou um pouco da história de Pedro Bandeira:

Fechando a semana, no sábado (12) completam-se 75 anos desde o dia em que o presidente norte-americano Harry Truman anunciou um conjunto de medidas que ficaram conhecidas como Doutrina Truman, que marcou o início a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. O programaHistória Hoje,que foi ao ar em 2015, ajuda a entender o que foi a política externa adotada a partir daquela data:

Já oCai no Vestibularaborda o período de tensão começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. À época, a rivalidade entre as então duas maiores nações do mundo acirrou a corrida armamentista e disputas no campo político, econômico e geográfico.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: