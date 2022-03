Sérgio Reis canta sucessos da música sertaneja na TV Brasil

O cantor e compositor Sérgio Reis é convidado para a edição inédita do programaCanto e Sabor do Brasil, apresentado por Paulinho del Ribeiro, neste domingo (6), às 11h, naTV Brasil. Durante o descontraído papo com o anfitrião, o artista solta a voz e experimenta uma receita de dar água na boca.

Aos 81 anos, o veterano entoa repertório de clássicos sertanejos. Entre uma prosa e outra sobre sua trajetória artística, Sérgio Reis demonstra vitalidade para cantar composições do gênero que fazem sucesso há gerações.Tocando em frente,Pinga ni mim,Boiadeiro errante eEscolta de vagalumes são algumas das obras escolhidas pelo músico para apresentar no programa da emissora pública.

Com sua presença marcante, o experiente cantor e compositor paulista resgata boas histórias que vivenciou em mais de seis décadas na estrada. Ele recorda parcerias inesquecíveis com personalidades da música como Renato Teixeira e Almir Sater. Sérgio Reis lançou dezenas de álbuns e foi reconhecido no país e no exterior com prêmios como o Grammy Latino.

O astro também tem história na dramaturgia. O músico participou de diversas produções como novelas e filmes. Nas telinhas, alguns dos papéis mais lembrados são como o personagem Tibério, na primeira versão dePantanal (1990), na TV Manchete; e Zé Bento, o Saracura, na trama deO Rei Gado (1996), na Globo. Em ambas contracenou com o amigo Almir Sater e chegou a lançar trilha sonora de sucessos.

Além da conversa informal com Paulinho Del Ribeiro, o artista degusta um saboroso almoço na cozinha da fazenda. O prato do dia é uma apetitosa costela de boi com macaxeira e couve. A iguaria foi preparada pelo próprio apresentador que fez a receita no velho fogão a lenha.

Sobre o programa

Com exibição semanal naTV Brasil, aos domingos, às 11h, o programaCanto e Sabor do Brasilé apresentado por Paulinho del Ribeiro. A atração conta com a boa música nacional e sertaneja, a culinária típica regional, causos, poemas escolhidos de autores nacionais, curiosidades e riquezas do folclore brasileiro.

Na cozinha de uma fazenda colonial, o apresentador - que também assina a criação e a direção artística do programa - recebe grandes nomes da música brasileira para um almoço e um bate-papo descontraído. O próprio Paulinho del Ribeiro prepara a comida em um típico fogão a lenha.

#VemVer

A programação de verão daTV Brasiltraz novidades para a grade da emissora. Clássico da teledramaturgia, a novelaA Escrava Isaura (2004) está em cartaz em um novo horário na faixa nobre às 20h.

Além do folhetim, o canal apresenta atrações inéditas para públicos de todas as idades. A garotada vai se divertir com o programa de receitas divertidasTem Criança na Cozinhae as séries infantojuvenisBugadoseD.P.A. - Detetives do Prédio Azul. https://www.youtube.com/tvbrasil

Destaques também para produções de dramaturgia como os filmes da coleção da trupe de humoristas Os Trapalhões, a histórica série brasileiraÁguias de Fogoe o clássico internacionalGuerra e Paz. Confira essas e outras atrações na TV, tablet ou celular sintonizados naTV Brasil.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação daTV Brasilpelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://play.ebc.com.br ou por aplicativo nosmartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv .

Serviço

Canto e Sabor do Brasil– domingo, dia 6/3, às 11h, naTV Brasil

