São Paulo inaugura exposição ‘Portinari para todos’ no MIS Experience

O Governador João Doria realizou, neste sábado (5), a abertura da exposição ‘Portinari para todos’, no museu MIS Experience. Essa é a mais completa mostra já realizada sobre o artista paulista, considerado um dos maiores pintores brasileiros. Parte do programa Modernismo Hoje, iniciativa que reúne mais de 400 atividades promovidas pelas instituições e corpos artísticos do Governo de São Paulo com o objetivo de celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna, a exposição reinterpreta obras de Portinari por meio de recursos audiovisuais em três espaços expositivos.

“Portinari é o maior pintor brasileiro de todos os tempos. Ele nasceu em São Paulo e de São Paulo explodiu para o Brasil e se tornou uma referência mundial”, destacou Doria. “Ao longo desses últimos meses fizemos um esforço para viabilizar essa belíssima exposição que vocês vão ver aqui. É muito emocionante isso, num momento que celebramos os 100 anos do Modernismo no Brasil”, completou.

Durante a visita, é possível mergulhar no universo de um dos grandes ícones da arte do século 20, chamado de “Michelangelo brasileiro” pelo então diretor do Museu do Louvre, Germain Bazin, em 1946. Ao todo, a mostra exibe mais de 150 pinturas de Portinari, através de projeções e diferentes tecnologias. Entre elas estão obras célebres, como o Lavrador de café (1934), A primeira missa no Brasil (1948), Café (1935) e Guerra e Paz (1952-1956). Além disso, o artista Eduardo Kobra concebeu um mural em homenagem a Portinari, que também poderá ser conferido pelo público durante a exposição no MIS Experience.

O lançamento da nova mostra marca ainda a abertura do MIS Experience ampliado. A obra foi iniciada em dezembro de 2021 e está sendo entregue agora, com a inauguração da exposição. A reforma recebeu um investimento de R$ 8 milhões do Governo de São Paulo e mais R$ 1,5 milhão da Associação Cultural Ciccillo Matarazzo (ACCIM), organização social que gere o museu. O espaço original, inaugurado em 2019, passou de 3.500 m2 para 5.200 m2, sendo que a área expositiva foi expandida para 2.500 m2. Além disso, foram realizadas as ampliações da área administrativa e da bilheteria e a instalação de uma cafeteria/lanchonete, entre outras melhorias.

Neste mês o MIS Experience também inaugura o Quintal do Portinari, espaço voltado para o público infantil com aproximadamente 400 m2 que funcionará como um local recreativo por meio de recursos tecnológicos, marca do museu.

A exposição

‘Portinari para todos’ segue os mesmos moldes de ‘Leonardo da Vinci – 500 anos de um gênio’, realizada também pelo MIS Experience entre 2019 e 2021. A primeira área expositiva contará com instalações que levam o público ao universo artístico do pintor. No espaço seguinte, o visitante terá acesso à sala “Portinari Imenso”, onde poderá imergir nas obras projetadas em escala monumental. Já a terceira área será destinada à contextualização do trabalho do artista, evidenciando a sua importância para a cultura e a história do Brasil. Segundo o curador de ‘Portinari para todos’, Marcello Dantas, esta é a primeira exposição de um artista brasileiro a utilizar as novas tecnologias imersivas.

Todo o acervo apresentado na mostra está sob os cuidados do Projeto Portinari, que tem a missão de pesquisar, preservar e democratizar o acesso ao legado do pintor. João Candido Portinari, único filho do artista, fundador e coordenador da instituição, participou ativamente do trabalho expositivo e destaca que, neste processo, contar com todo o acervo do pintor, graças à tecnologia, foi uma das principais vantagens. “Pudemos nos valer da obra completa de Portinari, digitalizada em alta resolução, o que dificilmente acontece em outras mostras.”

Uma das grandes atrações da exposição, o mural do artista Eduardo Kobra em homenagem a Portinari tem 38 metros de comprimento por 5m de altura e está dividido em duas partes. A primeira é uma releitura do segmento “paz” dos gigantes painéis ‘Guerra e Paz’, que está na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York (EUA). “Quando penso nos meus mestres e naqueles artistas que mais admiro, não há como esquecer de Portinari. Ele ficou conhecido tanto por seus quadros importantíssimos como também por seus gigantescos murais”, afirma Kobra. “Nesse sentido, sua obra tem muito a ver com a minha”, destaca.

Portinari

Nascido em Brodowski, interior de São Paulo, Candido Portinari (1903-1962) se tornou um dos pintores mais importantes do século 20. As pinturas de sua autoria – como Retirantes, Café, Samba e Mestiço – se tornaram emblemáticas em todo o país, sendo bastante disseminadas nos círculos de arte nacional e nas escolas.

Portinari também obteve reconhecimento internacional ao criar gigantescos murais, como o Altar da Igreja de São Francisco de Assis, localizado no complexo arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), e o díptico “Guerra e Paz”, encomendado como um presente do Brasil para a sede da Organização das Nações Unidas (ONU), nos Estados Unidos. Apesar de não ter feito parte da Semana de Arte Moderna de 1922, Portinari é um dos maiores representantes do Modernismo brasileiro.