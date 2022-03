Rádio MEC apresenta especial no Dia Nacional da Música Clássica

Em homenagem aos 135 anos de nascimento do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, aRádio MECapresenta uma programação especial. A emissora pública toca repertório apenas com obras de compositores brasileiros para festejar o Dia Nacional da Música Clássica.

Desde a meia-noite, a MEC leva ao ar 24 horas dos principais autores do país. Além do legado de Villa-Lobos, as produções destacam as composições de personalidades que são referência na música clássica brasileira como Carlos Gomes, Francisco Mignone e Marlos Nobre, entre outros grandes artistas.

O alcance dos conteúdos ganha mais visibilidade com o ingresso daRádio MECna plataforma destreamingde áudio Spotify. Para conquistar novos públicos, entre outras iniciativas, a emissora estreiaplaylistsepodcasts, promove o engajamento nas redes sociais e desenvolve novos projetos interativos.

Conhecida por ser a Rádio de Música Clássica do Brasil, a MEC reverbera sua presença digital na data com novidades. A comemoração da efeméride potencializa as ações da emissora gerida pelaEmpresa Brasil de Comunicação (EBC).

A estação lança aplaylistno "100 anos de Rádio - Anos 1930" no Spotify com vasta seleção musical de compositores brasileiros que tocavam no rádio nesta época. Na plataforma, é possível escutar repertórios únicos e produções exclusivas.

A qualidade na curadoria dos conteúdos é um dos diferenciais daRádio MEC. Para encantar a audiência, o espectador tem à sua disposição a oportunidade para escolher coletâneas de clássicos e conhecer programas marcantes com o ritmo e a vibração contagiantes que marcam as atrações da estação.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação daRádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e peloWhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Atrações especiais

A programação temática daRádio MECpara celebrar os 135 anos de Heitor Villa-Lobos, em 5 de março, começa à meia-noite de sexta-feira (4) para sábado (5). Durante 24 horas, a emissora apresenta uma sequência de produções especiais com repertório que reverencia ao Dia Nacional da Música Clássica.

Os destaques da homenagem começam à meia-noite com o Acervo Rádio MEC. A proposta é resgatar uma seleção de séries históricas com compositores clássicos brasileiros que integram o vasto acervo preservado pela emissora pública.

No início da manhã, às 6h, o programa Áurea Música traça um panorama sobre os primórdios da composição clássica no Brasil. A atração contempla obras de compositores dos períodos medieval, renascentista e barroco.

Já às 8h, o Manhã MEC FM apresenta as mais importantes composições brasileiras da música de concerto. No começo da tarde, às 13h, a programação especial traz a faixa Clássicos do Ouvinte, que executa as músicas mais pedidas pelo público.

No final da tarde, às 17h, a emissora leva ao ar a pré-estreia da nova temporada do tradicional programa Sala de Concerto. Ao vivo, direto do estúdio daRádio MEC, com transmissão em live pelas redes, os artistas Turibio Santos e Hugo Pilger executam o recital "Violão e Violoncelos, os instrumentos de Villa".

Mais tarde, às 18h, o Roda de Choro também entra em nova temporada. O programa campeão de audiência faz uma seleção de temas de Villa-Lobos em forma de choro. Por fim, às 21h, o Plateia tem uma edição especial. A produção temática destaca orquestras brasileiras e a música de concerto nacional.

Sobre a emissora

Reconhecida pelos amantes da música, aRádio MECé consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música erudita. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

Entre conteúdos exclusivos, com transmissões ao vivo e a valorização do rico acervo preservado pela emissora, aRádio MECoferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

Programação especial da Rádio MEC para o Dia Nacional da Música Clássica

00h - Acervo Rádio MEC - produções com compositores clássicos brasileiros preservadas no acervo

6h - Áurea Música - primórdios da composição clássica no país com obras do período colonial

8h - Manhã MEC FM - panorama das mais importantes composições brasileiras da música de concerto

13h - Clássicos do Ouvinte - seleção das músicas mais pedidas pelo público

17h - Sala de Concerto - pré-estreia da nova temporada com o recital "Violão e Violoncelos, os instrumentos de Villa", ao vivo no estúdio e live nas nossas redes, com Turibio Santos e Hugo Pilger

18h - Roda de Choro - estreia da nova temporada com uma seleção especial de temas de Villa-Lobos em forma de choro

21h - Plateia - especial com orquestras brasileiras e a música de concerto nacional

Serviço

Programação especial da Rádio MEC - 135 anos de nascimento de Heitor Villa-Lobos e Dia Nacional da Música Clássica

Sábado, 5 de março de 2022

Rádio MEC na internet e nas redes sociais

