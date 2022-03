Governo do Amazonas promove ação de diversidade, popularização e interiorização da CT&I

Atividade “Fapeam na Estrada” ocorreu em Itacoatiara e faz parte da programação do Movimento Mulheres e Meninas na Ciência

Popularizar cada vez mais a Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) nos quatro cantos do Amazonas tem sido uma das metas do governador Wilson Lima, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). Uma das ações promovidas neste sentido é o “Fapeam na Estrada: Movimento Mulheres e Meninas na Ciência 2022”, que teve sua primeira edição, nesta sexta-feira (04/03), em Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus).

A ação, que visa estimular a participação feminina e reduzir as desigualdades de gênero na ciência, incluiu exposição de pôsteres de pesquisas desenvolvidas por pesquisadoras do município. Realizada na Escola Estadual Maria Ivone de Araújo Leite, a atividade contou com a participação de professores, estudantes e gestores de instituições de educação básica e de ensino e pesquisa com sede no município.

Os projetos apresentados pelas pesquisadoras ocorrem no âmbito dos Programas Fapeam: Mulheres na Ciência, Programa de Apoio à Interiorização em Pesquisa e Inovação Tecnológica no Amazonas (Painter) e Programa Ciência na Escola (PCE).

A diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales Mendes Silva, destacou que a atividade “Fapeam na Estrada” iniciou pelo município de Itacoatiara devido ao grande número de projetos coordenados por mulheres, desenvolvidos na cidade, especialmente no PCE.

“O governo Wilson Lima tem trabalhado para que ações como essa de interiorização e popularização da ciência sejam realizadas em todo o estado. A Fapeam atua para que projetos apresentados nesta edição sejam levados ao conhecimento da comunidade, para estimular o surgimento de novos cientistas no Amazonas”, disse.

Márcia Perales reforçou, ainda, que atualmente 11 editais estão disponíveis para apoiar pesquisas no estado, um investimento de R$ 70 milhões anunciado pelo Governo do Amazonas.

O diretor do Centro de Estudos Superiores da Universidade do Estado do Amazonas (Cest/UEA), Luis Antônio de Araújo Pinto, ressaltou a importância dos investimentos do Governo do Estado, por meio da Fapeam, não somente às pesquisas, mas à capacitação de profissionais que agregam a formação dos acadêmicos.

“Em particular, também, quero destacar a presença feminina na ciência, que ganha grande incentivo por meio de ações como essa. Quem ganha é o Estado do Amazonas, particularmente os municípios, porque com isso, prepara melhor os seus profissionais, as pesquisadoras em particular, e isso certamente será reflexo para o desenvolvimento dos municípios”, completou.

Para o coordenador adjunto pedagógico da Secretaria de Estado e Desporto (Seduc/Itacoatiara), Lázaro Caio Pena, a atividade “Fapeam na Estrada” é importante por abranger os municípios do interior do estado, tornando popular os estudos desenvolvidos no Amazonas e, principalmente, para estimular a igualdade de gênero.

“Temos incentivado para que as professoras se inscrevam no PCE, um Programa importante que encanta e fomenta a iniciação científica na escola. Nós queremos que nossas meninas sejam mulheres pesquisadoras e garantam seu espaço na sociedade”, frisou.

Na oportunidade, o gestor da Escola Estadual Maria Ivone de Araújo Leite, Ronny Von Guimarães, definiu com sentimento de gratidão o compromisso do Governo do Estado, via Fapeam, pelo incentivo à promoção de ações que impulsionam o acesso integral e igualitário da participação de mulheres e meninas na ciência.

Exposição – Entre os projetos que participaram da exposição está o “Escola sustentável: aprendizagens possíveis em ensinamento de Geografia na Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, coordenado pela professora Nelia Negreiros, por meio do PCE da Fapeam. O trabalho foi realizado na Escola Estadual Professora Mirtes Rosa.

“Esse Movimento Mulheres e Meninas na Ciência da Fapeam vislumbra um caminho que proporciona a firmeza da mulher dentro da ciência. O nosso projeto tem um percentual maior de mulheres, que levam o conhecimento adquirido na escola para que seja multiplicado na sua família e comunidade. O Governo do Estado abriu esse leque e deu essa oportunidade para as mulheres e meninas entrarem na ciência e é algo extraordinário”, comentou a professora.

Graduanda em Engenharia de Software na UEA, Sheila Monteiro, é bolsista da pesquisa “Uma plataforma educacional colaborativa, de metodologia ativa para contribuir na formação de professores da EJA em Itacoatiara”, apoiado pelo Programa Painter da Fapeam.

“Entrar para área de tecnologia e hoje poder apresentar nossos projetos para as mulheres é gratificante. É uma forma de chamar essas meninas para participar conosco. Nós mulheres somos fortes e podemos sim ser o que quisermos”, enalteceu.

Incentivo – Desde de 2020, o Governo do Amazonas, via Fapeam, promove ações em prol do estímulo às mulheres e meninas para atuação no campo da pesquisa científica, tecnológica e de inovação no estado, entre as quais: rodas de conversas entre pesquisadoras e alunas, atividade de popularização da ciência na Feira Itinerante da Aparecida, webinares, além da premiação de projetos desenvolvidos por professoras e bolsistas, no âmbito do PCE.

Além dessas ações, a Fapeam também lançou, em 2021, dois editais inéditos: o Programa Mulheres na Ciência, para apoiar propostas nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Engenharias e Ciências Agrárias no interior do estado; e o Amazônidas – Mulheres e Meninas na Ciência, que selecionou propostas de pesquisadoras para o desenvolvimento de estudos, processos e produtos inovadores. Aproximadamente 70 projetos estão em andamento com apoio da Fapeam no âmbito desses dois programas.

Neste ano, foram lançados mais dois editais exclusivos para este público. Um para cientistas mulheres do interior e outro para todo do Amazonas, incluindo a capital, anunciados pelo Governo do Estado, no dia 11 de fevereiro: o Programa Mulheres das Águas/Fapeam que irá apoiar projetos de pesquisa aplicada, inovação ou de transferência tecnológica e o Programa Kunhã – CT&I no Amazonas, que contempla pesquisas que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do estado. As inscrições para os dois editais estão abertas mais informações em: www.fapeam.am.gov.br.

Mais ações – A programação de atividades do Movimento Mulheres e Meninas na Ciência encerrará com a live “Xá com elas: Por que é necessário ter mais mulheres na ciência?”, um debate sobre a importância da igualdade de gênero na ciência e a baixa representatividade das mulheres nas ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas (STEM), com data a ser divulgada.