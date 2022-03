Atendimento a produtores rurais cresce 16% com novo programa da Emater-MG

Prestação de serviço qualificada, cada vez mais ágil, ampla e proativa para os produtores rurais mineiros. Na busca por excelência, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) implementou, no último trimestre de 2021, um novo programa de gestão, chamado Pacto por Resultados, que conseguiu saltos importantes nas ações da empresa, em diversas agendas estratégicas. O número de agricultores familiares atendidos cresceu 15,52% entre outubro e dezembro de 2021 na comparação com o mesmo período de 2020, saltando de 68.641 para 79.297.



Entre os demais agricultores, além dos familiares, o crescimento no número de atendimentos foi de 10,92%, de 2.345 para 2.601. Já para o público urbano, o salto foi de 2.549 para 3.405, ou seja, 33,58%. Para as organizações, como cooperativas e associações rurais, o incremento no número de atendimentos foi de 56,68%, passando de 397 para 622, no mesmo período de comparação.



Somando todas as categorias de produtores atendidos, fora as organizações, o total foi de 85.303 entre outubro e dezembro de 2021, frente a 73.535 no mesmo período de 2020, 16% de crescimento. Se considerados os atendimentos com repetição, ao todo foram realizados mais de 645.434 atendimentos aos agricultores familiares mineiros, o que representa alta de 417,16% em relação ao realizado entre outubro e dezembro de 2020.



Para demais agricultores, foram prestados, com repetição, 22.498 atendimentos, alta de 403,87% na comparação com mesmo período de 2020. Para o público urbano, foram 24.445 atendimentos, crescimento de 543,12% em relação ao último trimestre de 2020. E o atendimento com repetição oferecido às organizações de produtores rurais saltou para 3.858, alta de 528,12% durante o período de vigência do Pacto por Resultados.



No balanço geral de 2021, a Emater-MG prestou mais de 2,188 milhões de atendimentos ao longo do ano, para mais de 300 mil agricultores familiares. Resultado alcançado graças a aceleração nos atendimentos realizados por força do Pacto por Resultados.



O novo programa de gestão foi um movimento que envolveu todos os setores da empresa, que tem escritórios locais em mais 800 municípios mineiros, além de 32 Unidades Regionais e a Unidade Central, em Belo Horizonte.



“Foi um esforço extra proposto pela diretoria executiva, com uma enorme adesão por parte dos funcionários, demonstrando o compromisso que os extensionistas têm com a missão de levar a melhor assistência técnica e extensão rural ao maior número possível de produtores rurais mineiros. Não são apenas números, isso representa mais oportunidades no campo, mais tecnologias sendo implementadas, mais acesso ao crédito rural, mais produtores fornecendo alimentos saudáveis para alimentação escolar, novos canais de comercialização sendo abertos, ou seja, mais desenvolvimento, renda e qualidade de vida no campo”, ressalta o diretor-presidente da Emater-MG, Otávio Maia.



Segundo o diretor-presidente, essa foi uma proposta inicial e como alcançou resultados surpreendentes, a ferramenta de gestão será mantida na empresa, sempre com novas estratégias, em busca da melhoria da qualidade e da ampliação dos serviços de assistência técnica e extensão rural prestados pela empresa.



Agendas estratégicas



O trabalho da Emater-MG é estruturado nas chamadas Agendas Estratégicas, que são as ações direcionadas a setores relevantes da agropecuária mineira. No último trimestre de 2021, com a implementação do Pacto por Resultados, houve incremento de atendimentos em todas as Agendas Estratégicas da empresa.



Em Agroecologia, por exemplo, a alta foi de 42,34%, com 10.247 produtores atendidos no último trimestre de 2021, somando 18.819 atendimentos com repetição. Na agenda de Bovinocultura, a alta na prestação de serviço, entre outubro e dezembro de 2021, na comparação com o mesmo período de 2020, foi de 16%, com 20.659 produtores atendidos. Se considerados os atendimentos com repetição, o crescimento é ainda mais expressivo, 34,17%, somando 74.159 atendimentos prestados.



Na agenda de Cafeicultura, extremamente relevante para o estado, que é o maior produtor do grão no país, a alta foi de 30,31% no total de produtores atendidos, na comparação do último trimestre de 2021 com o mesmo período de 2020. Somando 12.309 produtores atendidos. Na contagem dos atendimentos com repetição, o incremento foi de 65,88%, totalizando 50.476 atendimentos prestados de outubro a dezembro de 2021.