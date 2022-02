Prefeituras de São Paulo de Olivença e Urucurituba buscam apoio técnico da Sedecti para construção de Plano Plurianual municipal

Gestores municipais têm buscado na Secti/Sedecti, apoio técnico para planejamentos e ações de políticas públicas

Representantes das Prefeituras de São Paulo de Olivença e de Urucurituba (a 985 e 208 quilômetros de Manaus, respectivamente) estiveram reunidos, na manhã desta sexta-feira (25/2), na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), localizada na zona sul de Manaus, no intuito de buscar apoio técnico para a elaboração de seus respectivos planos plurianual, entre outras orientações.

Na oportunidade, o prefeito de São Paulo de Olivença, Nazareno Souza Martins, o secretário Municipal de Juventude, Cultura e Cidadania de Urucurituba, Maick José Soares Tavares, e suas respectivas equipes, foram recebidos pela secretária executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), da Sedecti, Tatiana Schor.

A secretária comentou que a visita dos representantes dos municípios do interior, faz parte de uma demanda que vem surgindo em função de uma ação executada junto à Prefeitura de Atalaia do Norte, por meio de uma parceria com a Superintendência daZona Franca de Manaus(Suframa).

“Como consequência do Polo de Inovação Saberes da Flores no Alto Solimões, em parceria com a Ufam, UEA, Ifam e MDR, além do Núcleo de Inovação em São Gabriel da Cachoeira, e da parceria com a Prefeitura de Atalaia do Norte e a Suframa; várias prefeituras têm procurado a Sedecti, visando apoio técnico nas nossas ações”, revelou a secretária.

BiodiverCidades

Tatiana Schor disse ainda que, como forma de estratégia do Departamento de Bioeconomia da Secti, a pasta vem incentivando as prefeituras a criarem um programa municipal de bioeconomia como parte do Plano Plurianual delas.

“Além disso, instalamos na Secti o programa ‘BiodiverCidades’, que visa estruturar os municípios, desde a gestão pública até a infraestrutura, para uma economia baseada nos saberes da floresta. Essas duas visitas permitiram que mais duas prefeituras fizessem parte do grupo de amigos da Sedecti, que vai culminar em uma oficina, ‘Conexões BiodiverCidades’, que será realizada entre os dias 11 e 14 de abril de 2022”, adiantou a secretária.

Tatiana salientou, ainda, que as oficinas têm como proposta trabalhar com as parcerias, além de criar novas conexões para os municípios do Amazonas, fortalecendo as áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) e de bioeconomia nas cidades. Segundo ela, outras prefeituras ainda devem ser inseridas nessa parceria com a Sedecti.