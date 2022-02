Agências do INSS fecham durante o carnaval

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de todo país estarão fechadas para o atendimento ao público na segunda-feira (28) e na terça-feira (1º). O atendimento será retomado após o feriado de carnaval, na quarta-feira (2), a partir das 14h, para os segurados que tiverem agendamento marcado.

Quem teve atendimento marcado para a quarta-feira (2), no período da manhã, não deve comparecer ao INSS. O segurado deve ligar para o telefone 135 e consultar o novo horário de atendimento. O próprio INSS fará a remarcação.

Durante o carnaval, a central de atendimento 135 funcionará em horário normal, de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, horário de Brasília. O cidadão pode ligar para o telefone 135 para realizar agendamentos, tirar dúvidas ou acompanhar seu pedido de benefício.

O aplicativo Meu INSS também funcionará normalmente. No entanto, o atendimento direto ao cidadão pela plataforma seguirá o mesmo cronograma das agências e retornará após as 14h do dia 2 de março.