IdeiaGov busca novas soluções tecnológicas para Seduc e Fundação Seade

A Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patricia Ellen, lançou nesta quinta-feira (24), a 3ª Edição do Programa de Inovação em Governo do IdeiaGov, hub de inovação aberta do governo do Estado de São Paulo. Desta vez foram apresentados os desafios tecnológicos mapeados na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SEDUC) e na Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).

As empresas selecionadas irão desenvolver e apresentar projeto de atuação para uma banca de avaliação. As escolhidas irão implementar a proposta e receber os benefícios do programa, entre eles imersão, mentoria e cursos de capacitação junto ao órgão demandante. Além do lançamento dos novos editais de busca tecnológica do IdeiaGov, também foi assinado convênio para colaboração entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), para apoio a projetos de pesquisa e inovação na administração pública pelo programa IdeiaGov.

“Nossa meta é garantir que nossos maiores desafios no Estado sejam resolvidos. E para isso, as soluções têm que ser aplicadas em escala na ponta, com apoio dos órgãos envolvidos. As startups devem aprender os desafios, desenvolver as soluções e criar os protótipos em ambiente de governo, e serem contratadas para implementar essas soluções em escala”, enfatiza a Secretária de Desenvolvimento Econômico Patricia Ellen.

Participaram do evento Felipe Massami Maruyama, diretor de Inovação em Governo do Impact Hub a frente do programa IdeiaGov; Carlos Torres Freire, Diretor de Pesquisa da Fundação Seade; Débora Garolafo, Coordenadora do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista (CIEBP); Bruno Caetano, Diretor Executivo da Fundação Seade; Marco Antonio Zago, presidente da FAPESP.

Desafios

O chamamento público na área de educação tem por objetivo encontrar soluções para ajudar professores e gestores a diagnosticar a defasagem de aprendizagem dos estudantes, auxiliar em suas dificuldades e manter a curva de crescimento do ensino público estadual. A rede estadual de ensino paulista possui atualmente 5,1 mil escolas, 250 mil profissionais da educação e 3,5 milhões de estudantes.

Já o desafio mapeado junto à Seade visa adotar ferramentas que ajudem a leitura automática dos documentos registrados com alguma deficiência na leitura, como baixa resolução de imagem ou inserida no formato errado prejudicando a identificação dos dados. Desta forma, evita-se o retrabalho na análise dos documentos e é agilizada a entrega e disponibilização ao público. Mensalmente, o órgão recebe cerca de 45 mil registros de nascimentos e 35 mil certidões de óbitos.

Participação

Podem participar da chamada pública pessoas jurídicas nacionais ou estrangeiras em situação regular no país, bem como consórcios, liderados por empresa nacional ou constituídos integralmente por grupo de empresas nacionais. As inscrições podem ser feitas no site do IdeiaGov –https://ideiagov.sp.gov.br; para o SEADE até 16 de março e para o SEDUC, até o dia 26 de março de 2021. As empresas selecionadas passarão por um processo de imersão e capacitação junto ao órgão demandante, e posteriormente deverão apresentar os projetos para avaliação.

“A tecnologia é uma grande propulsora de aprendizagem que pode ser utilizada com objetivos pedagógicos para promover grandes transformações na área da educação. Com o lançamento desse edital, viabilizamos a aproximação do ecossistema de inovação para os nossos estudantes e corpo docente, promovendo novas maneiras de engajamento e aprendizagem”, enfatiza Débora Garofalo, Coordenadora do CIEBP.

“Esperamos que a nova soluça?o diminua a necessidade de trabalho manual da equipe e o prazo de entrega dos dados gerados. Com esse aumento de produtividade, vamos melhorar ainda mais a qualidade das informações produzidas pelo Seade”, diz Carlos Torres da Fundação Seade.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico exerce um papel fundamental para a retomada do crescimento econômico do Estado para atrair investimentos, fomentar o empreendedorismo com foco na geração de emprego e renda e incentivar a inovação tecnológica. Além disso, oferece qualificação profissional para atender as demandas atuais e futuras do mercado de trabalho.

Entre os principais programas da pasta destacam-se o Bolsa Trabalho, Bolsa Empreendedor, IdeiaGov, Banco do Povo, Empreenda Rápido e Minha Chance. No total, são 11 órgãos vinculados à secretaria como o Centro Paula Souza, Instituto de Pesquisas Tecnológicos (IPT), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e Universidade de São Paulo.

Sobre o IdeiaGov

O IdeiaGov é o hub de inovação aberta do Governo do Estado de São Paulo que conecta pessoas e organizações com a missão de resolver desafios públicos para gerar impacto positivo na sociedade. Liderado pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Governo do Estado de São Paulo e pela Procuradoria-Geral do Estado, o IdeiaGov é operado pelo Impact Hub e conta com diversos parceiros.

Link do eveto:https://bit.ly/lançamento3ªedição.